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Найкращі способи приготування яєць: принесуть максимальну користь

Автор: Анна Шиканова

Яйця найчастіше вживають на сніданок. І готувати їх потрібно правильно, щоб отримати від цього продукту максимальну користь.

Які способи приготування яєць є найкращими, розповіла лікар-дієтолог Нурія Діанова в інтерв'ю для Sputnik.

За словами фахівця, яйця є найціннішим поживним продуктом. У них знаходиться найкращий білок, який прекрасно засвоюється.

У білка яєць склад амінокислот навіть набагато краще, ніж в м'ясі.

"За складом яйця - це джерело. Наприклад, в яєчному жовтку міститься лецитин, який впливає на зір, вітамін А і безліч інших мікроелементів", - підкреслила дієтолог.

Способів приготування яєць існує безліч. Однак вони засвоюються абсолютно по-різному.

Найкращим блюдом з яєць лікар називає омлет. Яйце пашот і яйця Бенедикт засвоюються трохи складніше.

Більш складним для шлунка є відварене яйце. Далі за складністю слід звичайна яєшня. А сире яйце засвоюється набагато важче всіх інших.

Лікар-дієтолог зазначила, що при приготуванні яєць деякі люди використовують тільки білки та відмовляються від жовтків. Однак так вживати яйця не варто. Щоб отримати максимальну користь від цього продукту, в їжу повинен йти й білок, і жовток.

У деяких випадках при приготуванні страви з декількох яєць можна використовувати три білки та один жовток. І такий омлет можна їсти через день, три-чотири рази на тиждень.

Білкові омлети добре підходять людям із загостренням панкреатиту або проблемами жовчного міхура.

Також фахівець рекомендує їсти яйця не тільки на сніданок, але і на вечерю. Ця страва легко засвоюється і людина не буде відчувати тяжкості в шлунку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яким продуктом можна замінити яйце у випічці.

А також ми розповідали про те, якими помилками можна зіпсувати звичайну вівсяну кашу.

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