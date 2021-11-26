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Эти ошибки испортят вашу овсяную кашу: мы все делали неправильно

Новина українською →
Пятница 26 ноября 2021 08:29
Эти ошибки испортят вашу овсяную кашу: мы все делали неправильно Фото: Эти ошибки делают овсянку невкусной (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Овсянка считается самой полезной кашей. В ней много питательных веществ и именно ее специалисты рекомендуют употреблять на завтрак. Однако многие люди отказываются ее есть по разным причинам и возможно, они просто готовили ее неправильно.

Какие ошибки могут полностью испортить вашу овсяную кашу – читайте в материале ниже.

Неправильно добавляем овсянку в жидкость

Нужно знать точное время, когда нужно засыпать кашу в кипяток. Если сделать это неправильно – вкус каши станет намного хуже.

Идеальная овсянка – приятной кремовой консистенции. И кулинары советуют добавлять овсянку в воду сразу, как она закипит.

Если варить овсянку на молоке, то хлопья нужно добавлять в холодное молоко. А после этого ставить кастрюлю на огонь и варить кашу.

Отсутствие соли или маленькое количество

Соль считается необходимым ингредиентом во многих блюдах. А в овсянке она помогает полностью раскрыть вкус хлопьев. Добавлять соль лучше всего в самом начале варки.

Если добавить соль в конце, то у каши будет солоноватый привкус, а это может значительно ухудшить впечатление от блюда.

Маленькая посуда

Если вы хотите сварить вкусную овсянку, то маленькая кастрюля вам не подойдет. Берите ту, что побольше. Так ваша каша не начнет убегать после кипения и ее вкус не испортится.

Забываем перемешивать

Одно из важных правил при варке овсянки – перемешивание. Главная ошибка – мы ставим ее на огонь и забываем помешать.

В результате получаем просто жидкость, которую в пищу употреблять будет невозможно.

И такая каша теряет половину своих полезных качеств. Помешивайте кашу каждые 45 секунд.

Кашу готовим недостаточное количество времени

Мы привыкли, что овсянка варится быстро. Но для вкусной каши нужно больше времени. Чтобы хлопья впитали в себя жидкость, им нужно не менее 5-10 минут.

Напомним, ранее мы писали о том, что Комаровский назвал самую плохую кашу.

А также рассказывали о том, чем можно легко заменить сахар на кухне.

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