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Этим продуктом можно заменить яйца в выпечке: полезный совет

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Пятница 29 октября 2021 21:50
Этим продуктом можно заменить яйца в выпечке: полезный совет Фото: Чем заменить яйца в выпечке (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Чем заменить яйца в выпечке, если у вас их нет или вы просто их не любите. Ответ - прост.

Вы можете взять семена чиа, которые также являются суперфудом, то есть очень полезны.

Эти семена отлично заменят ингредиент в тесте и они совершенно гипоаллергенны.

Держите полезный совет!

Надо просто замочить 1 чайную ложку семян чиа в 2-3 столовых ложках воды (предварительно зерна по желанию можно размолоть) и оставить на 5 мин.

Образовавшаяся масса поможет скрепить тесто. Таким образом, выпечка получится полезной и диетической.

Этим продуктом можно заменить яйца в выпечке: полезный советВот так выглядят семена чиа

Для справки

Один из самых популярных суперфудов - это семена чиа или семена испанского шалфея. Они являются источником растительного белка, клетчатки, Омега-3, магния, кальция, фосфора. Их можно использовать в сочетании с молочными продуктами, готовить пудинги и смузи.

Семена чиа богаты полинасыщенными жирными кислотами, которые помогают для качественной работы организма. За счет содержания Омега 3, предотвращаются воспалительные процессы, укрепляются стенки сердечно-сосудистой системы, восстанавливается работа гормонального фона и улучшается зрение.

Как мы ранее писали, врач назвала самый доступный суперфуд.

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