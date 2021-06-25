Найдешевші тарифи українських мобільних операторів: який обрати для себе чи батьків

При виборі тарифу на мобільний телефонний зв'язок кожен орієнтується на власні потреби - для деяких критичним є спритний інтернет, трафік у кілька ГБ, а для інших важлива просто можливість зв'язку з найменшими щомісячними витратами.

Які тарифи трьох основних мобільних операторів в Україні "Київстар", Vodafone і Lifecell можна обрати для себе або для батьків, що пропонують абонентам компанії - читайте в матеріалі нижче.

Ми порівняли умови тарифних планів найбільш лояльних пропозицій і середнього цінового діапазону з повноцінним "функціоналом" українських операторів як при контракті, так і без такого.

"Київстар" - тариф "Дзвінки для батьків"

Вартість замовлення пакету при контракті становить 75 гривень на місяць, а орієнтовна трата на день 2,5 гривні. Тут абонентам пропонують мобільний інтернет до 100 МБ, безлімітні дзвінки на "Київстар", 50 безплатних СМС по Україні.

Вартість дзвінків на номери інших операторів або на міські - 50 копійок за хвилину, якщо витрата інтернету перевищила зазначену, далі швидкість опускається до 64 Кбіт/сек, СМСки по Україні більше тих півсотні даються в пакеті за 3 гривні ще по 10 штук.

Детальніше з умовами тарифу можна ознайомитися за цим посиланням, де також можна підібрати іншу пропозицію для себе.

Lifecell - тариф "Просто Лайф"

Ціна - від 40 гривень за 4 тижні, а розрахункова вартість становить 1,43 гривні на день. Абонентам пропонують інтернет 1 ГБ, 250 хвилин на всі мобільні номери по Україні, а після їх використання - тільки безліміт на Lifecell. Також пропонують знижку для студентів Lifecell Campus в 10%.

У пакеті послуг на 4 тижні вартість - 70 гривень, а розрахункова вартість становить 2,50 грн/день. Якщо номер Lifecell зареєстрований/персоніфікований - то 60 гривень за 4 тижні, а розрахункова - 2,14 грн/день.

Детальніше по тарифу дивіться за цим лінком, там же можна вибрати для себе іншу пропозицію.

Vodafone-тариф SuperNet Start

Вартість його 125 гривень на місяць, або 4,2 гривні на день. У пакеті абонентів заманюють 4G, надають 4 ГБ, а через три місяці після активації стартового пакета і користування додають ще 3 ГБ зверху. На дзвінки на Vodafone - безлім, а на інші оператори дається 150 хвилин. Ще дається 50 хвилин на дзвінки в інші 30 країн (Європа, Америка, Азія, Росія) - або додатково 150 хвилин по Україні. У тариф входять 50 СМС, вартість їх на мобільні мережі України по 1,50 грн/день.

Ще пропонується безплатно музика нон-стоп в YouTube Premium на 3 місяці + Video PASS з моменту підключення акції.

Детальніше розглянути умови тарифу, або підібрати для себе інший варіант можна за посиланням.