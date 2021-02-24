ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Операторам мобильной связи утвердили новые тарифы

Новина українською → Среда 24 февраля 2021 13:39
Операторам мобильной связи утвердили новые тарифы Фото: мобильный телефон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальная комиссия регулирования связи и информатизации (НКРСИ) снизила межоператорский тариф. В перспективе это должно уменьшить стоимость межсетевых звонков для абонентов мобильной связи.

Об этом сообщается на сайте НКРСИ.

Согласно решению, с 1 июля 2021 года в телефонных сетях фиксированной связи расчетная такса за терминацию телефонного трафика на междугородном уровне установлена в размере 0,10 грн/мин, а расчетная такса на местном уровне - 0,07 грн/мин.

Кроме того, с 1 января 2022 года тариф снизится до 0,08 грн/мин. на междугородном уровне снизится до 0,08 грн/мин. на местном уровне до 0,05 грн/мин

Как отмечается в пояснительной записке к документу, решение НКРСИ разработано с целью создания условий для снижения стоимости вызовов в фиксированные сети.

Комиссия не имеет информации о фактической себестоимости услуги терминации трафика в телекоммуникационных сетях фиксированной связи. Однако средняя минимальная расчетная такса в странах ЕС по курсу НБУ по состоянию на октябрь 2020 года составила 0,067 грн/мин, что ниже, чем действующие в Украине таксы.

В же время рассчитанная НКРСИ по данным операторов телекоммуникаций за 2019 год средневзвешенная расчетная такса за термінацію трафика в телекоммуникационных сетях фиксированной связи составляет от 0,028 до 0,08 грн/мин

Отметим, базовые тарифы операторов мобильной связи на стационарные сети значительно выше и составляют от 0,6 до 1,5 грн/мин. В то же время, операторы предлагают множество тарифов, которые включают бесплатные минуты на стационарные телефоны.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) планирует повысить тарифы на общедоступные телекоммуникационные услуги. Тарифы вырастут с 1 июля 2021 года.

Отметим, с 1 мая 2019 года операторов мобильной связи обязали предоставлять клиентам услугу переноса абонентского номера (ППП) с кодом другого оператора.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика Национальная комиссия регулирования связи мобильная связь тарифы
NEWS
На побережье острова в Мозамбике найдены более ста мертвых дельфинов
На побережье острова в Мозамбике найдены более ста мертвых дельфинов
DAILY
Министры без приставки. Как Зеленский смог одержать победу над Радой
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Министры без приставки. Как Зеленский смог одержать победу над Радой