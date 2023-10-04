Samsung представила нову лінійку гаджетів FE. Що в них нового та яка ціна

Samsung представила свої останні новинки з серії Fan Edition, яка пропонує "флагманські можливості за доступною ціною". Ця лінійка була поповнена смартфоном Galaxy S23 FE за 599 доларів, планшетом Galaxy Tab S9 FE за 449 доларів та бездротовими навушниками Galaxy Buds FE з активним шумозаглушенням за ціною 99 доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на веб-сайт про технології The Verge .

Galaxy S23 FE

Пристрій отримав впізнаваний дизайн, захист від вологи IP68 і плоский екран розміром 6,4 дюйми з технологією Dynamic AMOLED 2X, FHD+ роздільною здатністю та підтримкою частот оновлення від 60 Гц до 120 Гц.

Зовнішній вигляд пристрою (скриншот: Samsung)

Чіп виробник не назвав, зазначивши лише, що він виготовлений за 4-нм техпроцесом. Найімовірніше, це Snapdragon 8 Gen 1 або Exynos 2200 - залежно від ринку. У гаджеті передбачено 8 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ або 256 ГБ вбудованої пам'яті, але слота для розширення пам'яті немає.

Основна камера на 50 Мп, ширококутна - на 10 Мп (з кутом огляду 123°), телеоб'єктив - на 8 Мп із трикратним оптичним зумом. На дисплеї пристрою вбудована селфі-камера на 10 Мп.

Мегапікселі камер Samsung Galaxy S23 FE (скриншот: Samsung)

Батарея має ємність 4500 мА/год і підтримує дротову зарядку потужністю 25 Вт (зарядити від 0 до 50% займе 30 хвилин). Також є бездротове підживлення. Серед функцій зв'язку є Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 і NFC.

Габарити телефону становлять 158×76,5×8,2 мм, а вага - 209 грам. Корпус та деякі внутрішні компоненти виготовлені з перероблених матеріалів, включаючи алюміній, скло та пластик, отриманий з утилізованих рибальських сіток, бочок та ПЕТ-пляшок.

Корпус та компоненти Galaxy S23 FE (скриншот: Samsung)

Galaxy S23 FE працює на базі Android 13 із прошивкою One UI 5.1. Samsung традиційно обіцяє 4 великі оновлення ОС та 5-річну підтримку патчами безпеки.

Ціна на смартфон починається з 599 доларів (21 930 гривень), а початок продажів у низці країн заплановано на 5 жовтня.

Galaxy Tab S9 FE

Лінійка Galaxy Tab S9 FE представлена двома моделями: Tab S9 FE з 10,9-дюймовим дисплеєм та Tab S9 FE+ з 12,4-дюймовим екраном. Обидва варіанти доступні як з Wi-Fi, так і 5G підтримкою.

Galaxy Tab S9 FE+ (скриншот: Samsung)

Ці пристрої обладнані IPS-дисплеями з роздільною здатністю FHD+, частотою оновлення 90 Гц, а також підтримкою технології Vision Booster для покращення якості картинки на сонці. Звуковий супровід забезпечується двома динаміками за допомогою Dolby Atmos.

Усередині смартфонів знаходиться процесор Exynos 1380 з 6 або 8 ГБ оперативної пам'яті для Tab S9 FE і 8 або 12 ГБ для FE+. Вбудований накопичувач доступний у варіантах 128 ГБ або 256 ГБ і може бути розширений картами пам'яті microSD.

Що стосується камер, обидва планшети оснащені надширококутною фронтальною камерою на 12 Мп з кутом огляду 120° і основним заднім модулем на 8 Мп. Модель Tab S9 FE+ також пропонує додатковий модуль із 8 Мп для суперширококутних знімків.

Galaxy Tab S9 FE+ (скриншот: Samsung)

Місткість акумуляторів становить 8 000 мА/год для Tab S9 FE і 10 000 мА/год для FE+. Обидва пристрої підтримують швидке заряджання до 45 Вт, але адаптер в комплект не входить.

Обидва планшети мають клас захисту IP68 і поставляються в комплекті зі стілусом S Pen, який також стійкий до води та пилу. Початкова ціна Tab S9 FE в Європі становить 529 євро (20 400 гривень), а для Tab S9 FE + - 699 євро (26 900 гривень). Версії з 5G підтримкою коштують на 100 євро дорожче.

В комплекті також є стілус S Pen (скриншот: Samsung)

Galaxy Buds FE

Бездротові навушники Galaxy Buds FE від Samsung стали найдоступнішими з початковою ціною 109 євро (близько 4 230 гривень). Вони пропонують активне шумозаглушення (ANC) і використовують Bluetooth 5.2 для автоматичного перемикання між сполученими пристроями.

Бездротові навушники Galaxy Buds FE (скриншот: Samsung)

Навушники підтримують аудіокодеки AAC і SBC, а управління ними здійснюється сенсорно. Кожен вкладиш обладнаний трьома мікрофонами: двома зовнішніми і одним внутрішнім.

Щодо автономності, заявлено до 6 годин роботи з увімкненим шумоподавленням та до 21 годин із врахуванням заряду від футляра.

Galaxy Buds FE доступні в графітовому і білому кольорах. У комплекті є три силіконові насадки різного розміру і два додаткові ущільнювачі для кращої фіксації у вушній раковині.

Навушники Galaxy Buds FE (скриншот: Samsung)