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Xiaomi представила смартфони 13T і 13T Pro: що в них нового та яка ціна

Середа 27 вересня 2023 22:03
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Xiaomi представила смартфони 13T і 13T Pro: що в них нового та яка ціна Нові смартфони Xiaomi 13T і 13T Pro (колаж: Styler)
Автор: Павло Колеснік

Xiaomi представила на глобальному ринку флагманські смартфони Xiaomi 13T та Xiaomi 13T Pro. Новинки переважно відрізняються лише процесорами.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Xiaomi.

У нових телефонах 6,67-дюймові AMOLED-дисплеї з частотою оновлення 144 Гц, піковою яскравістю 2600 нт і роздільною здатністю 2712x1220.

Обидва смартфони можуть похвалитися захистом від вологи і пилу за стандартом IP68.

Що стосується камер, то в T-версії тепер використовується оптика Leica і встановлено по три датчики - на 50 Мп (з ширококутним об'єктивом), 50 Мп (з телеоб'єктивом) та 12 Мп (з надширококутним об'єктивом). Сенсор для селфі вбудований в отвір по центру екрану і має 20 мегапікселів.

Заявлена зйомка відео в 4K при 60 fps та 8K при 24 fps, а також підтримка HDR10+.

Xiaomi представила смартфони 13T і 13T Pro: що в них нового та яка цінаXiaomi 13T та 13T Pro (фото: appuals.com)

Усередині Xiaomi 13T процесор Dimensity 8200-Ultra у поєднанні з 12 ГБ ОЗП та 256 ГБ накопичувача.

Серцем старшої моделі став MediaTek Dimensity 9200 Plus, доповнений 12/16 ГБ ОЗП та від 256 ГБ до 1 ТБ флеш-пам'яті. Працюють вони на MIUI 14 із Android 13.

Обидва акумулятори мають ємністю 5 000 мА/год і підтримують швидку зарядку (до 67 Вт і до 120 Вт відповідно). Pro-версії для повної зарядки достатньо 19 хвилин. З іншого також можна відзначити стереодинаміки з Dolby Atmos.

Xiaomi представила смартфони 13T і 13T Pro: що в них нового та яка ціна

Xiaomi 13T Pro (фото: phonandroid)

Xiaomi обіцяє оновлювати гаджети протягом 5 років. Після чотирьох оновлень Android вони ще рік отримуватимуть патчі безпеки.

Смартфони вже надійшли у продаж у Європі та доступні у трьох кольорах - чорному, зеленому та синьому. Базову версію Xiaomi 13T оцінили у 670 доларів (приблизно 25 000 гривень), Xiaomi 13T Pro - у 790 доларів (приблизно 29 000 гривень).

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