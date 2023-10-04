Samsung представила новую линейку гаджетов FE. Что у них нового и какая цена

Samsung представила свои последние новинки из серии Fan Edition, предлагающей "флагманские возможности по доступной цене". Эта линейка была пополнена смартфоном Galaxy S23 FE за 599 долларов, планшетом Galaxy Tab S9 FE за 449 долларов и беспроводными наушниками Galaxy Buds FE с активным шумоподавлением по цене 99 долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт о технологиях The Verge .

Galaxy S23 FE

Устройство получило узнаваемый дизайн, защиту от влаги IP68 и плоский экран размером 6,4 дюйма с технологией Dynamic AMOLED 2X, FHD+ разрешением и поддержкой частот обновления от 60 Гц до 120 Гц.

Внешний вид устройства (скриншот: Samsung)

Чип производитель не назвал, отметив лишь, что он изготовлен по 4-нм техпроцессу. Скорее всего, это Snapdragon 8 Gen 1 или Exynos 2200 - в зависимости от рынка. В гаджете предусмотрено 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти, но слота для расширения памяти нет.

Основная камера на 50 Мп, широкоугольная - на 10 Мп (с углом обзора 123°), телеобъектив - на 8 Мп с трехкратным оптическим зумом. На дисплее устройства встроена селфи-камера на 10 Мп.

Мегапиксели камер Samsung Galaxy S23 FE (скриншот: Samsung)

Батарея имеет емкость 4500 мА/ч и поддерживает проводную зарядку мощностью 25 Вт (зарядить от 0 до 50% займет 30 минут). Также есть беспроводная подкормка. Среди функций связи есть Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 и NFC.

Габариты телефона составляют 158×76,5×8,2 мм, а вес - 209 грамм. Корпус и некоторые внутренние компоненты изготовлены из переработанных материалов, включая алюминий, стекло и пластик, полученный из утилизированных рыболовных сеток, бочек и бутылок ПЭТ.

Корпус и компоненты Galaxy S23 FE (скриншот: Samsung)

Galaxy S23 FE работает на базе Android 13 с прошивкой One UI 5.1. Samsung традиционно обещает 4 больших обновления ОС и 5-летнюю поддержку патчами безопасности.

Цена на смартфон начинается с 599 долларов (21 930 гривен), а начало продаж в ряде стран запланировано на 5 октября.

Galaxy Tab S9 FE

Линейка Galaxy Tab S9 FE представлена двумя моделями: Tab S9 FE с 10,9-дюймовым дисплеем и Tab S9 FE+ с 12,4-дюймовым экраном. Оба варианта доступны как с Wi-Fi, так и с 5G поддержкой.

Galaxy Tab S9 FE+ (скриншот: Samsung)

Эти устройства оснащены IPS-дисплеями с разрешением FHD+, частотой обновления 90 Гц, а также поддержкой технологии Vision Booster для улучшения качества картинки на солнце. Звуковое сопровождение снабжается двумя динамиками с помощью Dolby Atmos.

Внутри смартфонов находится процессор Exynos 1380 с 6 или 8 ГБ оперативной памяти Tab S9 FE и 8 или 12 ГБ для FE+. Встроенный накопитель доступен в вариантах 128 ГБ или 256 ГБ и может быть расширен картами microSD.

Что касается камер, оба планшета оснащены сверхширокоугольной передней камерой на 12 Мп с углом обзора 120° и основным задним модулем на 8 Мп. Модель Tab S9 FE+ также предлагает дополнительный модуль 8 Мп для суперширокоугольных снимков.

Galaxy Tab S9 FE+ (скриншот: Samsung)

Емкость аккумуляторов составляет 8 000 мА/ч для Tab S9 FE и 10 000 мА/ч для FE+. Оба устройства поддерживают быструю зарядку до 45 Вт, но адаптер в комплект не входит.

Оба планшета имеют класс защиты IP68 и поставляются в комплекте со стилусом S Pen, который также устойчив к воде и пыли. Начальная цена Tab S9 FE в Европе составляет 529 евро (20 400 гривен), а для Tab S9 FE+ - 699 евро (26 900 гривен). Версии с 5G поддержкой стоят на 100 евро дороже.

В комплекте есть стилус S Pen (скриншот: Samsung).

Galaxy Buds FE

Беспроводные наушники Galaxy Buds FE от Samsung стали самыми доступными с начальной ценой 109 евро (около 4230 гривен). Они предлагают активное шумоподавление (ANC) и используют Bluetooth 5.2 для автоматического переключения между соединенными устройствами.

Беспроводные наушники Galaxy Buds FE (скриншот: Samsung)

Наушники поддерживают аудиокодеки AAC и SBC, а управление ими производится сенсорно. Каждый вкладыш оборудован тремя микрофонами: двумя внешними и одним внутренним.

По автономности заявлено до 6 часов работы с включенным шумоподавлением и до 21 часов с учетом заряда от футляра.

Galaxy Buds FE доступны в графитовом и белом цветах. В комплекте есть три силиконовые насадки разного размера и два дополнительных уплотнителя для лучшей фиксации в ушной раковине.

Наушники Galaxy Buds FE (скриншот: Samsung)