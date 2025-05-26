Samsung оновить ці смартфони до Android 15 уже в червні: перевірте, чи є ваш у списку

Хоча старт оновлення у квітні супроводжувався деякими збоями, компанія швидко надолужила згаяне і навіть випереджає власний графік. На червень заплановано основну кількість релізів, а тільки один пристрій перенесено на липень.

Які пристрої Samsung отримають One UI 7 у червні

Galaxy Tab S6 Lite (2024)

Galaxy Tab Active 5

Galaxy Tab Active 4 Pro

Galaxy A9+

Galaxy A55 / A54 / A53

Galaxy A35 / A34 / A33

Galaxy A25 / A16 / A15 / A14

Galaxy A05s

Galaxy M53 / M33

Galaxy XCover 7

Galaxy XCover 6 Pro

Єдиний пристрій, чиє оновлення відкладено до липня, - Galaxy Tab A9.

Важливо враховувати, що терміни оновлення можуть варіюватися залежно від регіону, оператора і модифікації пристрою.