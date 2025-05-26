Samsung оновить ці смартфони до Android 15 уже в червні: перевірте, чи є ваш у списку

Компанія Samsung продовжує активно поширювати оновлення One UI 7 для своїх пристроїв. Оновлений графік, опублікований підрозділом Samsung у Німеччині, підтверджує: у червні прошивку отримають десятки моделей з лінійок Galaxy A, M, Tab і XCover.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на профільний ресурс 9to5Google, що спеціалізується на новинах про Google і Android.
Хоча старт оновлення у квітні супроводжувався деякими збоями, компанія швидко надолужила згаяне і навіть випереджає власний графік. На червень заплановано основну кількість релізів, а тільки один пристрій перенесено на липень.
Єдиний пристрій, чиє оновлення відкладено до липня, - Galaxy Tab A9.
Важливо враховувати, що терміни оновлення можуть варіюватися залежно від регіону, оператора і модифікації пристрою.
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