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Samsung оновить ці смартфони до Android 15 уже в червні: перевірте, чи є ваш у списку

Названо смартфони Samsung, які першими отримають Android 15 (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Компанія Samsung продовжує активно поширювати оновлення One UI 7 для своїх пристроїв. Оновлений графік, опублікований підрозділом Samsung у Німеччині, підтверджує: у червні прошивку отримають десятки моделей з лінійок Galaxy A, M, Tab і XCover.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на профільний ресурс 9to5Google, що спеціалізується на новинах про Google і Android.

Хоча старт оновлення у квітні супроводжувався деякими збоями, компанія швидко надолужила згаяне і навіть випереджає власний графік. На червень заплановано основну кількість релізів, а тільки один пристрій перенесено на липень.

Які пристрої Samsung отримають One UI 7 у червні

  • Galaxy Tab S6 Lite (2024)
  • Galaxy Tab Active 5
  • Galaxy Tab Active 4 Pro
  • Galaxy A9+
  • Galaxy A55 / A54 / A53
  • Galaxy A35 / A34 / A33
  • Galaxy A25 / A16 / A15 / A14
  • Galaxy A05s
  • Galaxy M53 / M33
  • Galaxy XCover 7
  • Galaxy XCover 6 Pro

Єдиний пристрій, чиє оновлення відкладено до липня, - Galaxy Tab A9.

Важливо враховувати, що терміни оновлення можуть варіюватися залежно від регіону, оператора і модифікації пристрою.

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