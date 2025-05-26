Samsung обновит эти смартфоны до Android 15 уже в июне: проверьте, есть ли ваш в списке

Компания Samsung продолжает активно распространять обновление One UI 7 для своих устройств. Обновленный график, опубликованный подразделением Samsung в Германии, подтверждает: в июне прошивку получат десятки моделей из линеек Galaxy A, M, Tab и XCover.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на профильный ресурс 9to5Google, специализирующийся на новостях о Google и Android.
Хотя старт обновления в апреле сопровождался некоторыми сбоями, компания быстро наверстала упущенное и даже опережает собственный график. На июнь запланировано основное количество релизов, а только одно устройство перенесено на июль.
Единственное устройство, чье обновление отложено до июля, - Galaxy Tab A9.
Важно учитывать, что сроки обновления могут варьироваться в зависимости от региона, оператора и модификации устройства.
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