Які пристрої Samsung отримають довгоочікуване оновлення до Android 16: список

Список пристроїв, які отримають оновлення до Samsung One UI 8

Серія Galaxy S:

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S21 FE

Серія Galaxy Z:

Спеціальна версія Galaxy Z Fold

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Серія Galaxy Tab:

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S10 FE

Galaxy Tab S10 FE+

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab A9

Galaxy Tab A9+

Серія Galaxy A:

Galaxy A73

Galaxy A56

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A36

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A15 (LTE/5G)

Galaxy A14 (LTE/5G)

Galaxy A16 (LTE/5G)

Galaxy A06

Серія Galaxy M:

Galaxy M56

Galaxy M55s

Galaxy M55

Galaxy M54

Galaxy M34

Galaxy M53

Galaxy M33

Galaxy M16

Galaxy M15

Galaxy M06

Серія Galaxy F:

Galaxy F55

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F16

Galaxy F15

Galaxy F06

Серія Galaxy XCover:

Galaxy XCover 7

Galaxy XCover 7 Pro

Це далеко не остаточний список. Він буде оновлений, щойно з'явиться офіційна інформація.

Коли вийде One UI 8 (Android 16)?

Samsung не хоче затягувати з випуском One UI 8, як це було з One UI 7. Саме тому компанія, як повідомляється, вирішила пропустити проміжні оновлення, такі як One UI 7.1 і 7.1.1, і відразу випустити One UI 8.

Це буде гарне рішення, яке відновить репутацію бренду, що надає довгострокові та своєчасні оновлення, яку він заробив за ці роки.

Samsung не оголосила дату виходу One UI 8, але, за даними звітів, очікується, що нові пристрої Galaxy Z Fold 7 і Flip 7 працюватимуть на One UI 8 відразу з коробки. Ці пристрої будуть випущені в липні або на початку серпня 2025 року.

Google вже підтвердила, що Android 16 буде випущений у другому кварталі, тобто до червня 2025 року. Деякі звіти стверджують, що він може вийти вже в травні. У будь-якому разі, Android 16 вийде раніше, ніж версії ОС в останні роки, що залишає менше часу на підготовку для Samsung та інших брендів Android.