Які пристрої Samsung отримають довгоочікуване оновлення до Android 16: список
У мережі розкрито список смартфонів Samsung, які отримають оновлення до One UI 8 на базі Android 16.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на китайський сайт у сфері технологій Gizmochina.
Список пристроїв, які отримають оновлення до Samsung One UI 8
Серія Galaxy S:
- Galaxy S25
- Galaxy S25+
- Galaxy S25 Ultra
- Galaxy S24
- Galaxy S24+
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24 FE
- Galaxy S23
- Galaxy S23+
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S22
- Galaxy S22+
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S21 FE
Серія Galaxy Z:
- Спеціальна версія Galaxy Z Fold
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Flip 4
Серія Galaxy Tab:
- Galaxy Tab S10+
- Galaxy Tab S10 Ultra
- Galaxy Tab S10 FE
- Galaxy Tab S10 FE+
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S9 FE+
- Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab A9
- Galaxy Tab A9+
Серія Galaxy A:
- Galaxy A73
- Galaxy A56
- Galaxy A55
- Galaxy A54
- Galaxy A53
- Galaxy A36
- Galaxy A35
- Galaxy A34
- Galaxy A33
- Galaxy A25
- Galaxy A24
- Galaxy A23
- Galaxy A15 (LTE/5G)
- Galaxy A14 (LTE/5G)
- Galaxy A16 (LTE/5G)
- Galaxy A06
Серія Galaxy M:
- Galaxy M56
- Galaxy M55s
- Galaxy M55
- Galaxy M54
- Galaxy M34
- Galaxy M53
- Galaxy M33
- Galaxy M16
- Galaxy M15
- Galaxy M06
Серія Galaxy F:
- Galaxy F55
- Galaxy F54
- Galaxy F34
- Galaxy F16
- Galaxy F15
- Galaxy F06
Серія Galaxy XCover:
- Galaxy XCover 7
- Galaxy XCover 7 Pro
Це далеко не остаточний список. Він буде оновлений, щойно з'явиться офіційна інформація.
Коли вийде One UI 8 (Android 16)?
Samsung не хоче затягувати з випуском One UI 8, як це було з One UI 7. Саме тому компанія, як повідомляється, вирішила пропустити проміжні оновлення, такі як One UI 7.1 і 7.1.1, і відразу випустити One UI 8.
Це буде гарне рішення, яке відновить репутацію бренду, що надає довгострокові та своєчасні оновлення, яку він заробив за ці роки.
Samsung не оголосила дату виходу One UI 8, але, за даними звітів, очікується, що нові пристрої Galaxy Z Fold 7 і Flip 7 працюватимуть на One UI 8 відразу з коробки. Ці пристрої будуть випущені в липні або на початку серпня 2025 року.
Google вже підтвердила, що Android 16 буде випущений у другому кварталі, тобто до червня 2025 року. Деякі звіти стверджують, що він може вийти вже в травні. У будь-якому разі, Android 16 вийде раніше, ніж версії ОС в останні роки, що залишає менше часу на підготовку для Samsung та інших брендів Android.
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