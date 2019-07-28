ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Самоубийство или несчастный случай? В Днепре на дне сливной ямы нашли тело женщины

STYLERПроисшествия    28.07.2019 - 11:47
Самоубийство или несчастный случай? В Днепре на дне сливной ямы нашли тело женщины
Тело женщины нашли на дне сливной ямы в Днепре (фото: РБК-Украина)

До этого женщину долго не могли разыскать соседи

27 июля в Днепре на дне сливной ямы, которая была расположена на территории частного дома по улице Вагонной, обнаружили тело пожилой женщины. Об этом с места происшествия сообщает Информатор.

Отмечается, что в полицию позвонила соседка умершей. Она рассказала, что пенсионерка жила одна и часто выходила из дома, но в какой-то момент перестала появляться на улице.

Ее не видели около двух дней, из-за чего женщина начала переживать и в конце концов решила наведаться. Осмотрев все вокруг, она заглянула в сливную яму и увидела тело 90-летней соседки, лежащее на дне.

Самоубийство или несчастный случай? В Днепре на дне сливной ямы нашли тело женщиныТело женщины нашли на дне сливной ямы в Днепре (фото: dp.informator.ua)

Вероятно это было самоубийство, поскольку совсем недавно она потеряла сына. Однако не исключено и то, что это мог быть несчастный случай. Точную причину смерти озвучат судебно-медицинские эксперты после проведения экспертизы.

Напомним, что женщина обнаружила бездыханное тело сына в недострое Киева.

Ранее в лесопосадке за селом Спасское обнаружили бездыханное тело девушки, которую до этого двое суток пытались безуспешно разыскать. Задержан предполагаемый убийца.

Спрыгнул с моста: в Днепре ссора между друзьями привела к фатальным последствиям В центре Киева суицидник сталкивал "копа" с крыши и просился в Одессу (видео)
Новости Украины самоубийство
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь