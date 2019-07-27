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О матери не подумал: женщина обнаружила бездыханное тело сына в недострое Киева

STYLERПроисшествия    27.07.2019 - 16:11
О матери не подумал: женщина обнаружила бездыханное тело сына в недострое Киева
Женщина нашла повешенное тело сына в недострое Киева (иллюстративное фото: pixabay.com)

34-летний мужчина покончил жизнь самоубийством

27 июля в Киеве по адресу Баклажановая, 86 в помещении недостроенного здания в петле мать нашла бездыханное тело своего сына. О трагическом инциденте сообщает Информатор.

Около 11:00 на линию экстренных служб поступил вызов. Сообщалось, что мужчина покончил жизнь самоубийством в недострое Киева, который находится на территории частного дома.

Медики прибыли на место происшествия, однако все, что оставалось - констатировать смерть. Мужчине было 34 года.

О матери не подумал: женщина обнаружила бездыханное тело сына в недострое КиеваЖенщина нашла повешенное тело сына в недострое Киева (фото: РБК-Украина)

На месте происшествия работали патрульные, следственно-оперативная группа и скорая помощь. На данный момент правоохранители пытаются выяснить подробности случившегося.

Ранее в Харькове произошло жуткое ДТП с участием копов. Правоохранители на служебном Toyota Prius сбили женщину с ребенком. В результате инцидента у мальчика диагностировали повреждение мягких тканей, а у женщины - травму ног.

Напомним, что в Днепре ссора между друзьями привела к фатальным последствиям. Один из участников конфликта спрыгнул с моста.

Мы писали, что в Харькове спасатели сняли с крыши юных любительниц экстрима. Инцидент обошелся без жертв. Подростков передали родителям, а обстоятельства их поступка будет выяснять полиция.

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