Самогубство чи нещасний випадок? У Дніпрі на дні зливної ями знайшли тіло жінки

27 липня у Дніпрі на дні зливної ями, яка була розташована на території приватного будинку на вулиці Вагонный, виявили тіло літньої жінки. Про це з місця події повідомляє Інформатор.

Наголошується, що в поліцію зателефонувала сусідка померлої. Вона розповіла, що пенсіонерка жила одна і часто виходила з хати, але в якийсь момент перестала з'являтися на вулиці.

Її не бачили близько двох днів, через що жінка почала переживати і врешті-решт вирішила навідатися. Оглянувши все навколо, вона заглянула в зливну яму і побачила тіло 90-річної сусідки, що лежить на дні.

Тіло жінки знайшли на дні зливної ями в Дніпрі (фото: dp.informator.ua)

Ймовірно це було самогубство, оскільки зовсім недавно вона втратила сина. Проте не виключено і те, що це міг бути нещасний випадок. Точну причину смерті озвучать судово-медичні експерти після проведення експертизи.

Нагадаємо, що жінка виявила бездиханне тіло сина в недобудові Києва.

Раніше в лісопосадці за селом Спаське виявили бездиханне тіло дівчини, яку до цього дві доби безуспішно намагалися розшукати. Затриманий передбачуваний вбивця.