ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Самогубство чи нещасний випадок? У Дніпрі на дні зливної ями знайшли тіло жінки

STYLERПодії    28.07.2019 - 11:47
Самогубство чи нещасний випадок? У Дніпрі на дні зливної ями знайшли тіло жінки
Тіло жінки знайшли на дні зливної ями в Дніпрі (фото: РБК-Україна)

До цього жінку довго не могли розшукати сусіди

27 липня у Дніпрі на дні зливної ями, яка була розташована на території приватного будинку на вулиці Вагонный, виявили тіло літньої жінки. Про це з місця події повідомляє Інформатор.

Наголошується, що в поліцію зателефонувала сусідка померлої. Вона розповіла, що пенсіонерка жила одна і часто виходила з хати, але в якийсь момент перестала з'являтися на вулиці.

Її не бачили близько двох днів, через що жінка почала переживати і врешті-решт вирішила навідатися. Оглянувши все навколо, вона заглянула в зливну яму і побачила тіло 90-річної сусідки, що лежить на дні.

Самогубство чи нещасний випадок? У Дніпрі на дні зливної ями знайшли тіло жінкиТіло жінки знайшли на дні зливної ями в Дніпрі (фото: dp.informator.ua)

Ймовірно це було самогубство, оскільки зовсім недавно вона втратила сина. Проте не виключено і те, що це міг бути нещасний випадок. Точну причину смерті озвучать судово-медичні експерти після проведення експертизи.

Нагадаємо, що жінка виявила бездиханне тіло сина в недобудові Києва.

Раніше в лісопосадці за селом Спаське виявили бездиханне тіло дівчини, яку до цього дві доби безуспішно намагалися розшукати. Затриманий передбачуваний вбивця.

Зістрибнув з моста: у Дніпрі сварка між друзями призвела до фатальних наслідків У центрі Києва суїцидник зіштовхував "копа" з даху та просився до Одеси (відео)
Новини України самогубство
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся