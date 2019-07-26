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Проломленная голова и ножевые ранения: новые детали зверского убийства под Днепром

STYLERЖизнь    26.07.2019 - 14:48
Проломленная голова и ножевые ранения: новые детали зверского убийства под Днепром
19-летнюю девушку жестоко убили под Днепром (фото: коллаж РБК-Украина)

Правоохранительным органам удалось найти убийцу девушки

25 июля в лесопосадке за селом Спасское (Днепропетровская область) обнаружили бездыханное тело девушки, которую до этого двое суток пытались безуспешно разыскать. Об этом собщает Информатор.

19-летняя Андриана Козинец перестала выходить на связь 23 июля. В тот день она уехала гулять со своим другом, но обещала не возвращаться поздно, поскольку на следующий день ей нужно было на работу.

 

Под Днепром жестоко убили 19-летнюю девушку (фото: dp.informator.ua)

Утром родители забили тревогу, ведь к тому времени дочь еще не вернулась и на телефонные звонки не отвечала. Тогда родители связались с другом, с которым вышла на прогулку девушка.

Парень рассказал, что на полпути домой у него сломалась машина и девушка решила дойти пешком, чтобы успеть выспаться и утром не опоздать на смену. А когда автомобиль все же удалось завести и поехать, парень ее уже не смог отыскать.

Однако есть версия, что по дороге домой между молодыми людьми возник конфликт и 21-летний парень избил девушку металлическим ключем, после чего нанес несколько ударов ножом в грудь и бросил тело в зарослях. К слову, родители подобную версию отрицают.

Злоумышленнику грозит уголовная ответственность по части 1 статьи 115. За преступление убийцу могут лишить свободы от 7 до 15 лет.

Напомним, что в Киеве жестоко убили 18-летнюю девушку. Ее нашли в квартире, которая была вся в крови. Копы оперативно вышли на след убийцы и задержали подозреваемого по этому делу. 

Как ранее мы писали, полиция нашла мужчину, который напал на женщину и пытался ее утопить на Русановке. 

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