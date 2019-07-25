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Проломленная голова и ножевые ранения: под Днепром зверски убили 19-летнюю девушку

STYLERЖизнь    25.07.2019 - 20:33
Проломленная голова и ножевые ранения: под Днепром зверски убили 19-летнюю девушку
Коллаж (РБК-Украина)

В роковую ночь девушка планировала с кем-то встретиться

Под Днепром нашли зверски убитой 19-летнюю девушку. Накануне ее объявили в розыск, так как она не пришла домой ночевать. Трагедия произошла 23 июля, именно в тот день пропала Андриана Козинец. Как сообщает "Информатор", девушка вечером отправилась гулять, около двух ночи ее подвозили домой знакомые, но машина заглохла и автомобиль остановился среди поля. Девушка решила пройтись пешком и исчезла.

Друзья девушки рассказали, что в тот вечер она активно с кем-то переписывалась, возможно планировала пойти на свидание с новым знакомым.

Родственники забили тревогу и  подали заявление в полицию о пропаже девушки.

"Сегодня утром в полицию поступило заявление касательно пропавшей без вести жительницы села Спасское. Со временем ее убитой нашли в лесополосе со следами насильственной смерти. Открыто уголовное производство по факту умышленного убийства", — сообщили в пресс-службе полиции.

Проломленная голова и ножевые ранения: под Днепром зверски убили 19-летнюю девушкуИллюстративное фото (dp.informator.ua)

Андриану нашли мертвой в лесопосадке за селом. У нее была проломлена голова, на теле обнаружены многочисленные ножевые ранения.

Сейчас полиция начала расследование жуткого убийства, все детали выяснятся позже.

Как мы ранее писали, в Киеве жестоко убили 18-летнюю девушку. Ее нашли в квартире, которая была вся в крови. Копы оперативно вышли на след убийцы и задержали подозреваемого по этому делу. Им оказался 18-летний парень, житель Полтавы. Именно там его и задержали полицейские.

Как ранее мы писали, полиция нашла мужчину, который напал на женщину и пытался ее утопить на Русановке. Горожанина с очень неадекватным поведением вычислили ранее, он ходил по улицам обнаженным и приставал к женщинам. 

 

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