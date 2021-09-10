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Как самостоятельно рассчитать размер субсидии: держите формулу

Автор: Роман Мирончук

Субсидии в Украине хотят получать около 4,6 миллиона нуждающихся украинцев. При этом каждый может сам рассчитать размер субсидии, используя специальную формулу.

Подробней о формуле расчета субсидии - читайте в нашем материале ниже.

Формула субсидии

Чтобы рассчитать размеры субсидии для каждой отдельной семьи, необходимо доход на одного члена семьи разделить на два прожиточных минимума, а потом умножить на 15%.

К примеру, если средний доход на одного члена семьи составляет около 3 тысяч гривен, то семья может платить за коммунальные услуги не более 11,6% от своего дохода.

Если совокупный доход семьи составляет 9 тысяч гривен, то зимой на коммунальные услуги семья заплатит не больше 1044 гривны. Остальное должна покрывать субсидия, но это действует только в пределах социальных нормативов потребления.

Кому откажут в субсидии

  • Если площадь квартиры превышает 130 кв. м.
  • Если площадь дома составляет более 230 кв. м.
  • Если на вашем банковском счету более 100 тысяч гривен.
  • Если у вас есть авто, которому менее 5 лет.
  • Если вы за последний год вы приобрели квартиру или машину.

Напомним, украинским пенсионерам готовят "гибкие системы обеспечения".

Мы также писали о том, что украинцы рекордно задолжали за коммуналку.

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Субсидии в Украине