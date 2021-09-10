Как самостоятельно рассчитать размер субсидии: держите формулу

Формула субсидии

Чтобы рассчитать размеры субсидии для каждой отдельной семьи, необходимо доход на одного члена семьи разделить на два прожиточных минимума, а потом умножить на 15%.

К примеру, если средний доход на одного члена семьи составляет около 3 тысяч гривен, то семья может платить за коммунальные услуги не более 11,6% от своего дохода.

Если совокупный доход семьи составляет 9 тысяч гривен, то зимой на коммунальные услуги семья заплатит не больше 1044 гривны. Остальное должна покрывать субсидия, но это действует только в пределах социальных нормативов потребления.

Кому откажут в субсидии