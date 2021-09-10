Як самостійно розрахувати розмір субсидії: тримайте формулу

Формула субсидії

Щоб розрахувати розміри субсидії для кожної окремої сім'ї, необхідно дохід на одного члена сім'ї розділити на два прожиткових мінімуми, а потім помножити на 15%.

Наприклад, якщо середній дохід на одного члена сім'ї становить близько 3 тисяч гривень, то сім'я може платити за комунальні послуги не більше 11,6% від свого доходу.

Якщо сукупний дохід сім'ї становить 9 тисяч гривень, то взимку на комунальні послуги сім'я заплатить не більше 1044 гривні. Решту повинна покривати субсидія, але це діє тільки в межах соціальних нормативів споживання.

Кому відмовлять у субсидії