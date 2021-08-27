Украинцы рекордно задолжали за коммуналку: "продают валюту и сбережения"

В Украине задолженность за коммунальные услуги составляет более 70 миллиардов гривен. Долги накопленные за газ, отопление и горячую воду.

По словам специалиста, среди должников много людей с большими доходами. Однако, пенсионеры и бюджетники пытаются рассчитываться за коммуналку вовремя.

"Конечно, это очень много. Я для себя лично, чтобы понять тенденцию, сравниваю с теми долгами, которые были на эту дату год, два, три назад. Сейчас мы говорим, что 76 млрд, а сколько было в прошлом, позапрошлом году?" , - пояснил эксминистр.

Какая причина задолженности

Также Рева добавил, что рост задолженности за этот год составляет более 5 млрд гривен. Это свидетельствует о том, что в украинцев нет денег на то, чтобы оплачивать коммунальные услуги.

Кроме того, часть людей потеряла субсидии на коммунальные услуги. Ранее 40% людей получали субсидии за назначения комиссии, а сейчас правительство это отменил. Поэтому за последний год индекс бедности среди украинцев вырос на 10 пунктов.

"И проблема даже не в том, что богатые не платят, проблема в том, что даже небогатые люди, которые раньше платили регулярно, сейчас такой возможности не имеют", - говорит эксперт.

Как рассказал эксминистр, программа жилищных субсидий сейчас финансируется вдвое меньше, чем раньше. Упало также количество субсидиантов с 7 млн ​​до 3, и сейчас их еще сокращают до 2-х. Поэтому украинцы массово продают валюту и сбережения.