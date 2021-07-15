Самостоятельно не передвигается: появились новости о здоровье Заворотнюк

Заворотнюк в мае перенесла кризис

В мае Анастасии Заворотнюк стало хуже, но уже к лету ее состояние стабилизировалось. После лечения и двух операций за границей она проходит экспериментальную иммунную терапию, которую специально для Заворотнюк разработали в Институте онкологии в Санкт-Петербурге.

Сам Демидов дом Заворотнюк не посещал и о ее состоянии знает со слов общих друзей, которые навещали артистку в Крекшине.

"В настоящее время состояние Насти нормализовалось и остается удовлетворительным. Врачам удалось вернуть ее в стадию ремиссии. Она сейчас живет в загородном доме в Крекшино. В сознании, адекватно на все реагирует. Много времени проводит на свежем воздухе, в коляске. Ее всегда сопровождает сиделка. Одну Анастасию никогда не оставляют", - сообщил режиссер.

Он добавил, что водные процедуры для Заворотнюк сейчас под запретом. Также она находится под воздействием лекарств.

"Мой знакомый совсем недавно видел Настю. Говорит, что она не стала с ним общаться, но поздоровалась, улыбнулась. Была в хорошем настроении, даже показалось, в некоей эйфории, возможно, из-за лекарств. А препараты она продолжает принимать, чтобы не было болезненных ощущений. Родные говорят, что у нее бывают головные боли и даже кратковременные потери сознания. Но боли не такие сильные, как раньше", - рассказал Демидов.

Внешность Заворотнюк сильно изменилась

Режиссер отметил, что Анастасия Заворотнюк лишилась волос и сильно поправилась. Самостоятельно передвигаться она не может.

"Самостоятельно передвигаться ей пока сложно. Но заметили, она часто улыбается, разговаривая с сопровождающей женщиной, то есть не потеряла интерес к жизни. К сожалению, длительное лечение, а была и химиотерапия, и гормональная терапия, сказалось на внутренних органах Анастасии. Пострадали сердце, печень, почки. Есть осложнения. В связи с этим проводится дополнительное лечение. Насколько слышал, у нее есть некоторые трудности с речью и двигательной функцией. А также с памятью. Правая рука частично обездвижена еще с прошлого года, но массажи делают свое дело, и восстановление идет", - описал состояние артистки Демидов.

Кроме того, родные не дают Заворотнюк зеркало и мобильный телефон, чтобы она не расстраивалась. Но балуют ее едой, так как у артистки хороший аппетит. Еще Анастасия часто общается со священником и верит в исцеление.

Семья актрисы соблюдает суперсекретную обстановку – в доме есть помощники, но их немного: няня, домработница, сиделка и охрана. В основном Анастасией занимается мама и дети. Также Заворотнюк принимает активное участие в воспитании младшей дочери.

В доме бывают и другие помощники – массажисты, тренер.

Заворотнюк переписала дом на маму

Свой дом в Крекшино артистка переписала на маму. Возможно, чтобы защитить жилье от суда. Во время болезни Заворотнюк фактически потеряла все свои фирмы и из-за лечения не смогла выплачивать кредит, который взяла для мужа. Одну компанию она переписала на старшую дочь, но фирма прогорела и ее тоже пришлось закрыть.