Самостійно не пересувається: з'явилися новини про здоров'я Заворотнюк

Заворотнюк у травні перенесла кризу

У травні Анастасії Заворотнюк стало гірше, але вже до літа її стан стабілізувався. Після лікування і двох операцій за кордоном вона проходить експериментальну імунну терапію, яку спеціально для Заворотнюк розробили в Інституті онкології в Санкт-Петербурзі.

Сам Демидов будинок Заворотнюк не відвідував і про її стан знає зі слів спільних друзів, які відвідували артистку в Крекшині.

"Зараз стан Насті нормалізувався і залишається задовільним. Лікарям вдалося повернути її в стадію ремісії. Вона зараз живе в заміському будинку в Крекшино. У свідомості, адекватно на все реагує. Багато часу проводить на свіжому повітрі, в колясці. Її завжди супроводжує доглядальниця. Одну Анастасію ніколи не залишають", - повідомив режисер.

Він додав, що водні процедури для Заворотнюк зараз під забороною. Також вона знаходиться під впливом ліків.

"Мій знайомий зовсім недавно бачив Настю. Каже, що вона не стала з ним спілкуватися, але привіталася, посміхнулася. Була в гарному настрої, навіть здалося, в якійсь ейфорії, можливо, через ліки. А препарати вона продовжує приймати, щоб не було хворобливих відчуттів. Рідні кажуть, що у неї бувають головні болі та навіть короткочасні втрати свідомості. Але болі не такі сильні, як раніше", - розповів Демидов.

Зовнішність Заворотнюк сильно змінилася

Режисер зазначив, що Анастасія Заворотнюк позбулася волосся і сильно поправилася. Самостійно пересуватися вона не може.

"Самостійно пересуватися їй поки складно. Але помітили, вона часто посміхається, розмовляючи з супроводжувальною жінкою, тобто не втратила інтерес до життя. На жаль, тривале лікування, а була і хімієтерапія, і гормональна терапія, позначилося на внутрішніх органах Анастасії. Постраждали серце, печінка, нирки. Є ускладнення. У зв'язку з цим проводиться додаткове лікування. Наскільки чув, у неї є деякі труднощі з мовою і руховою функцією. А також з пам'яттю. Права рука частково знерухомлена ще з минулого року, але масажі роблять свою справу, і відновлення йде", - описав стан артистки Демидов.

Крім того, рідні не дають Заворотнюк дзеркало і мобільний телефон, щоб вона не засмучувалася. Але балують її їжею, оскільки в артистки хороший апетит. Ще Анастасія часто спілкується зі священником і вірить у зцілення.

Сім'я актриси дотримується суперсекретної обстановки - в будинку є помічники, але їх небагато: няня, домробітниця, доглядальниця та охорона. В основному Анастасією займається мама і діти. Також Заворотнюк бере активну участь у вихованні молодшої дочки.

У будинку бувають і інші помічники-масажисти, тренер.

Заворотнюк переписала будинок на маму

Свій будинок в Крекшино артистка переписала на маму. Можливо, щоб захистити житло від суду. Під час хвороби Заворотнюк фактично втратила всі свої фірми та через лікування не змогла виплачувати кредит, який взяла для чоловіка. Одну компанію вона переписала на старшу дочку, але фірма прогоріла і її теж довелося закрити.