Анастасия Заворотнюк вышла на связь с журналистами: впервые за долгое время

Актриса Анастасия Заворотнюк впервые за долгое время вышла на связь с журналистами. Она сообщила о своем самочувствии и рассказала, когда даст большое интервью.

Заворотнюк вышла на связь со СМИ

49-летняя звезда сериала "Моя прекрасная няня" 3 апреля будет отмечать 50-летний юбилей. В честь такой даты журналист программы "Однажды" Сергей Майоров анонсировал большое интервью с Заворотнюк.

Однако живое интервью состоится только через год, а сейчас журналист выпустит передачу с воспоминаниями о жизни артистки и о ее семье. Но в комментарии для телеканала Заворотнюк сообщила, что с ее здоровьем уже все в порядке. А эксклюзивное интервью о творческих планах она пообещала дать только через год.

Стоит отметить, что пользователей новость несколько насторожила, так как видео на сайте телеканала появилось 1 апреля. Анастасия Заворотнюк уже давно не общается с журналистами и не появляется в социальных сетях.

Что говорят родные Заворотнюк о ее состоянии

Старшая дочь активно ведет свою страницу в Instagram, но информации о матери там нет. Ни она, ни муж Заворотнюк Петр Чернышев не комментируют состояние здоровья артистки.

В январе 2021 года Анна Заворотнюк в ответ на вопросы подписчиков сказала, что лечение продолжается.

"Моя мама тяжело болеет, но мы лечимся, верим в лучшее, и я очень надеюсь, что все победим", - написала дочка артистки.

Где именно проходит лечение Анастасия Заворотнюк – неизвестно. Более года назад ей поставили очень тяжелый диагноз и пробовали лечить даже за границей.

Медики рассказывали, что в 2019 году глиобластому взялись лечить с помощью экспериментального лечения с использованием гормональных препаратов.

Обычно такое лечение меняет человека почти до неузнаваемости и вероятно поэтому родные скрывают актрису от посторонних глаз.