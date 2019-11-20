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Самолет из Киева не смог приземлиться в международном аэропорту: все подробности

STYLERЖизнь    20.11.2019 - 11:46
Самолет из Киева не смог приземлиться в международном аэропорту: все подробности
Самолет из Киева не смог приземлиться в Черновцах (коллаж РБК-Украина)

Стало известно о неприятной ситуации с украинским самолетом через туман в Черновцах

Из-за тумана в Черновцах самолет из Киева не смог приземлиться в местном аэропорту. Об этом пишет сайт телеканала "Чернівецький промінь" со ссылкой на пользователя Aleksandr Griair, который сообщил в Facebook, что 19 ноября метеоминимум не позволил экипажу самолета авиарейса МАУ PS41 совершить посадку в Международном аэропорту "Черновцы". Борт вынужден был вернуться в Борисполь.

Позже самолет все же вернулся в Черновцы и совершил посадку в 23:33, по данным FlightStats, отклонившись от графика почти на два часа.

Самолет из Киева не смог приземлиться в международном аэропорту: все подробности

Скриншот

Самолет из Киева не смог приземлиться в международном аэропорту: все подробности

Скриншот

В то же время многие самолеты прибывали с опозданием (а некоторые рейсы и вовсе отменили) в Харьков. Причина - также густой туман. В частности, на днях пассажиры не смогли улететь по некоторым направлениям: были отменены один рейс до Киева и два - в Стамбул.

Эксперты говорят, что на октябрь-ноябрь лучше вообще не планировать перелеты, разве что лететь нужно по необходимости.

"Почти каждый год такая ситуация с туманом. Ну представьте, отменили самолет. Пассажиры, понятное дело, в панике. Куда бежать, сдавать ли билеты, будет ли выплачена компенсация, или рейс перенесен на другой день? А если люди летят с пересадкой... Ужас, одним словом", - рассказал путешественник Анатолий в комментарии "Вечернему Харькову".

Самолет из Киева не смог приземлиться в международном аэропорту: все подробности

Из-за ухудшения погодных условий самолет не смог приземлиться в Черновцах (фото: promin.cv.ru)

Заметим, что при метоминимуме по 1-й категории стандарта ICAO на взлет видимость должна составлять не менее 250 м по горизонту.

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