В Украине из-за тумана объявили желтый уровень опасности

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Видимость ухудшится до 200 метров

В среду, 20 ноября, в большинстве областей Украины прогнозируется туман. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как предупреждают украинские синоптики из Гидрометцентра, сегодня на большинстве территории страны стоит ожидать сильный туман. Видимость ухудшится до 200-500 метров. Также ухудшение погодных условий прогнозируют в Киеве и Киевской области.

Из-за тумана синоптики объявили желтый (первый) уровень опасности в Украине и Киеве.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что сегодня, 20 ноября, в Украине ожидается преимущественно облачная погода, а также небольшие заморозки. Ночью в восточных областях температура воздуха снизится до -1 градуса. Днем температура воздуха в стране будет колебаться от +2 до +6.

Кроме того, синоптик Наталка Диденко сообщала, что в Киеве сегодня также будет облачно с туманами. Ветер восточного направления усилится в дневные часы и ближе к вечеру. Температура воздуха в столице едва достигнет +4...+5 градусов.