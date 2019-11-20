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Синоптики рассказали, когда рассеется туман в Киеве

STYLERЖизнь    20.11.2019 - 10:54
Синоптики рассказали, когда рассеется туман в Киеве
Туман накрыл Киев (фото: РБК-Украина)

Густой туман снова накрывает Киев. Когда он рассеется - читайте на Styler

Туман накрыл Киев утром 20 ноября. В связи с этим видимость ухудшилась до 200-500 м (свыше 1000 м - это уже дымка). Из-за сильного тумана синоптики уже объявили желтый уровень опасности не только в столице, но и по всей Украине.

Синоптики рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться нескольких простых правил, чтобы не попасть в ДТП:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их с ближним светом;
  • держать безопасную дистанцию с другими авто;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

Синоптики рассказали, когда рассеется туман в Киеве

Туман в Киеве (фото: РБК-Украина)

В то же время, синоптики рассказали, как долго туман будет окутывать украинские города, в том числе - Киев.

По словам специалистов, уже с этой недели, а именно - с 22 ноября - в страну придет похолодание. По данным Укргидрометцентра, украинцев ждет минусовая температура (от 0 до -2). Именно тогда, когда снизится температура воздуха и антициклон начнет усиливаться, густой туман в столице рассеется.

В то же время, на этой неделе в Киеве будет наблюдаться отсутствие осадков, что приведет к большому количеству пыли, которая может летать в воздухе даже при небольшом ветре.

Синоптики рассказали, когда рассеется туман в Киеве

Туман в Киеве (фото: РБК-Украина)

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