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Літак з Києва не зміг приземлитися у міжнародному аеропорту: всі подробиці

STYLERЖиття    20.11.2019 - 11:46
Літак з Києва не зміг приземлитися у міжнародному аеропорту: всі подробиці
Літак з Києва не зміг приземлитися у Чернівцях (колаж РБК-Україна)

Стало відомо про неприємну ситуацію з українським літаком через туман у Чернівцях

Через туман в Чернівцях літак з Києва не зміг приземлитися у місцевому аеропорту. Про це пише сайт телеканалу "Чернівецький промінь" з посиланням на користувача Aleksandr Griair, який повідомив у Facebook, що 19 листопада метеомінімум не дозволив екіпажу літака авіарейсу МАУ PS41 здійснити посадку в Міжнародному аеропорту "Чернівці". Борт змушений був повернутися до Борисполя.

Пізніше літак усе ж повернувся до Чернівців і здійснив посадку о 23:33, за даними FlightStats, відхилившись від графіку майже на дві години.

Літак з Києва не зміг приземлитися у міжнародному аеропорту: всі подробиці

Скриншот

Літак з Києва не зміг приземлитися у міжнародному аеропорту: всі подробиці

Скриншот

У той же час багато літаків прибували із запізненням (а деякі рейси і зовсім скасували) у Харків. Причина - також густий туман. Зокрема днями пасажири не змогли полетіти за деякими напрямками: були скасовані один рейс до Києва і два - в Стамбул.

Експерти кажуть, що на жовтень-листопад краще взагалі перельоти не планувати, хіба що летиш по необхідності.

"Майже щороку така ситуація з туманом. Ну уявіть, відмінили літак. Пасажири, ясна річ, в паніці. Куди бігти, чи здавати квитки, чи буде виплачена компенсація, чи рейс перенесений на інший день? А якщо люди летять з пересадкою... Жах, одним словом", - розповів мандрівник Анатолій у коментарі "Вечірньому Харкову".

Літак з Києва не зміг приземлитися у міжнародному аеропорту: всі подробиці

Через погіршення погодніх умов літак з Києва не зміг приземлитися в Чернівцях (фото: promin.cv.ua)

Зауважимо, що при метомінімумі по 1-й категорії стандарту ICAO на зліт видимість повинна становити не менше 250 м по горизонту.

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