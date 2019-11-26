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То самое платье: Зеленская кардинально решила судьбу "скандального" наряда из Японии

STYLERПерсоны    26.11.2019 - 07:36
То самое платье: Зеленская кардинально решила судьбу "скандального" наряда из Японии
Елена Зеленская (фото: РБК-Украина)

Платье Зеленской продадут на аукционе в благотворительных целях

Елена Зеленская решила заняться благотворительностью и передать желтое платье, которое наделало шуму на интронизации японского императора, в качестве лота на гала-ужин фонда Таблеточки. Об этом первая леди Украины сообщила на своей странице в Instagram.

"То самое желтое платье, которое я надевала на церемонию интронизации японского императора и которое наделало шума, послужит доброму делу! Сегодня, накануне Всемирного дня соболезнования, я передаю его как лот для благотворительного гала-ужина Tabletochki Giving Tuesday Dinner — команды супергероев, которые уже 8 лет стоят на защите деток с онко", — написала супруга президента.

То самое платье: Зеленская кардинально решила судьбу &quot;скандального&quot; наряда из ЯпонииЕлена Зеленская в лимонном платье (instagram.com/olenazelenska_official)

Напомним, что Елена и Владимир Зеленские в октябре 2019 года посетили интронизацию императора Японии Нарухито. "Скандальный" наряд первой леди долго обсуждался в сети. Супруге президента предъявляли неуважение к традициям Японии, согласно которыми желтый цвет можно носить только членам императорской семьи. Но, как выяснилось позже, подобный запрет действовал лишь до VIII века.

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