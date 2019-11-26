ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Та сама сукня: Зеленська кардинально вирішила долю "скандального" наряду з Японії

STYLERПерсони    26.11.2019 - 07:36
Та сама сукня: Зеленська кардинально вирішила долю "скандального" наряду з Японії
Олена Зеленська (фото: РБК-Україна)

Сукня Зеленської продадуть на аукціоні в благодійних цілях

Олена Зеленська вирішила зайнятися благодійністю і передати жовту сукню, яка наробила галасу на інтронізації японського імператора, в якості лота на гала-вечерю фонду Таблеточки. Про це перша леді України повідомила на своїй сторінці в Instagram.

"Та сама жовта сукня, яку я одягала на церемонію інтронізації японського Імператора і яка наробила галасу, послужить добрій справі! Сьогодні, напередодні Всесвітнього дня співчуття, я передаю її як лот для благодійної гала-вечері Tabletochki Giving Tuesday Dinner від @tabletochki_– команди супергероїв, які вже 8 років стоять на захисті діток з онко", — написала дружина президента.

Та сама сукня: Зеленська кардинально вирішила долю &quot;скандального&quot; наряду з ЯпоніїОлена Зеленська в лимонній сукні (instagram.com/olenazelenska_official)

Нагадаємо, що Олена і Володимир Зеленські в жовтні 2019 року відвідали інтронізацію імператора Японії Нарухіто. "Скандальний" наряд першої леді довго обговорювався в мережі. Дружині президента пред'являли неповагу до традицій Японії, згідно з якими жовтий колір можна носити тільки членам імператорської родини. Але, як з'ясувалося пізніше, подібна заборона діяла лише до VIII століття.

Псується настрій: Олена Зеленська розповіла про сварки з чоловіком (відео) Просто і стильно: Олена Зеленська в незвичайному кежуал-образі відвідала відкриття виставки проти гендерного насильства
Новини України Елена Зеленская
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся