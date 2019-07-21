Вы сами знаете: Зеленскому напомнили о нарушении во время выборов

Выборы в Верховную Раду Украины состоятся сегодня, 21 июля. В голосовании принимают участие все граждане Украины, достигшие 18-летия. Среди тех, кто решил повлиять на судьбу страны – Президент. Во время голосования на избирательном участке на Оболони, в Киеве, Владимиру Зеленскому напомнили о нарушении, которое он сделал на президентских выборах.

Во время голосования президента журналисты решили пошутить по поводу штрафа, выписанного Владимиру Александровичу во время проведения президентских выборов. Напомним, Зеленский проголосовал на выборах президента. Во время голосования Зеленский продемонстрировал бюллетень на избирательном участке на Оболони. Глава полиции Киева Андрей Крищенко рассказал, какие меры были приняты после подобных нарушений в первом туре выборов.

Отметим, часть 1 статьи 7 закона "О выборах президента Украины" запрещает фотографирования и видеофиксацию в любой способ результатов волеизъявления избирателей в кабине для тайного голосования. Закон также запрещает демонстрацию избирателем результатов волеизъявления в помещении для голосования, поскольку это является нарушением тайны голосования.

Во время парламентских выборов Владимир Зеленский решил не повторять ошибки. Журналисты подшутили: "Почему не показали бюллетень?". На что Президент ответил: "Вы сами знаете".

Выборы в Раду 2019 - Зеленскому напомнили о нарушениях (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Напомним, что ранее стали известны результаты первого экзит-пола Мустафы Найема. Согласно его данным лидирует "Зебровка", которую "выпили" более 41%.