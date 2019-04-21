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Зеленский проголосовал на выборах президента

Новости » Выборы 2019    21.04.2019 - 11:11
Зеленский проголосовал на выборах президента
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский проголосовал на избирательном участке на Оболони

Во втором туре выборов президента Украины уже проголосовал кандидат Владимир Зеленский. Об этом с места событий сообщает корреспондент РБК-Украина.

После голосования Зеленский обратился к присутствующим на участке СМИ, поздравил всех с Вербным воскресеньем и объявил, что сегодня "обязательно будет победа украинцев".

"Надеюсь, что сегодня будет победа честного выбора. Мы объединили Украину, уже объединили журналистов", - подчеркнул он и пригласил СМИ на брифинг в свой штаб после закрытия участков в Украине.

 

Голосування кандидата на посаду Президента Володимира Зеленського YouTube: https://youtu.be/VY_2tBFfzk0

Опубліковано 5 канал Неділя, 21 квітня 2019 р.

 

Отметим, по пути на избирательный участок охрана обступила Зеленского, а одна из активисток Femen встретила его с криками: "Хватит насиловать страну".

Зеленский проголосовал на выборах президента

Фото: активистка Femen (РБК-Украина)

Напомним, накануне суд отказался снять Зеленского с регистрации кандидатом на пост президента Украины. Иск подал юрист Андрей Хилько, который был уверен, что раздачу билетов на дебаты 19 апреля на НСК "Олимпийский" можно трактовать как подкуп избирателей.

На дебатах Зеленский среди всего прочего заявил, что олигархи и бывшие "регионалы" не будут иметь доступ к государственной власти и ресурсам Украины. Он также подчеркнул, что олигарх Игорь Коломойский, с которым связывают самого кандидата, понесет ответственность, если нарушит закон.

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