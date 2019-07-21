Ви самі знаєте: Зеленському нагадали про порушення під час виборів

Вибори в Верховну Раду України відбудуться сьогодні, 21 липня. У голосуванні беруть участь усі громадяни України, які досягли 18-річчя. Серед тих, хто вирішив вплинути на долю країни – Президент. Під час голосування на виборчій дільниці на Оболоні, в Києві, Володимиру Зеленському нагадали про порушення, яке він зробив на президентських виборах.

Під час голосування президента журналісти вирішили пожартувати з приводу штрафу, виписаного Володимиру Олександровичу під час проведення президентських виборів. Нагадаємо, Зеленський проголосував на виборах президента. Під час голосування він продемонстрував бюлетень на виборчій дільниці на Оболоні. Глава поліції Києва Андрій Крищенко розповів, які заходи були прийняті після подібних порушень в першому турі виборів.

Зазначимо, частина 1 статті 7 закону "Про вибори президента України" забороняє фотографування і відеофіксацію в будь-який спосіб результатів волевиявлення виборців в кабіні для таємного голосування. Закон також забороняє демонстрацію виборцем результатів волевиявлення виборців у приміщенні для голосування, оскільки це є порушенням таємниці голосування.

Під час парламентських виборів Володимир Зеленський вирішив не повторювати помилки. Журналісти пожартували: "Чому не показали бюлетень?". На що Президент відповів: "Ви самі знаєте".

Вибори в Раду 2019 - Зеленському нагадали про порушення (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Нагадаємо, що раніше стали відомі результати першого екзит-полу Мустафи Найєма. Згідно з його даними лідером є "Зебровка", яку "випили" більше 41%.