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В МВД прокомментировали демонстрацию Зеленским бюллетеня

Новости » Выборы 2019    21.04.2019 - 12:30
В МВД прокомментировали демонстрацию Зеленским бюллетеня
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Андрей Крищенко рассказал, какие меры были приняты после подобных нарушений в первом туре выборов

В Министерстве внутренних дел (МВД) прокомментировали факт того, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский продемонстрировал на избирательном участке свой бюллетень с результатом волеизъявления. Об этом на брифинге рассказал Зорян Шкиряк, представитель координационного штаба по обеспечению правопорядка на выборах, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, Зеленский продемонстрировал бюллетень на избирательном участке на Оболони.

"Мы как раз увидели это в СМИ, безусловно все эти факты будут проверены и будет предоставлена надлежащая юридически-правовая оценка", - рассказал он.

Андрей Крищенко рассказал, какие меры были приняты после подобных нарушений в первом туре выборов.

"Было составлено несколько админпротоколов на кандидатов по факту первого тура выборов в Украине 31 марта", - добавил Андрей Крищенко, глава Национальной полиции Киева.

Отметим, часть 1 статьи 7 Закона "О выборах президента Украины" запрещает фотографирования и видеофиксацию в любой способ результатов волеизъявления избирателей в кабине для тайного голосования. Закон также запрещает демонстрацию избирателем результатов волеизъявления в помещении для голосования, поскольку это является нарушением тайны голосования.

Напомним, в первом туре выборов на нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука за фото бюллетеня составили протокол. На Мосийчука составили протокол об административном нарушении в виде предвыборной агитации. Отметим, в день выборов 31 марта он в Facebook опубликовал фото бюллетеня с результатами собственного голосования.

Также министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что на нардепа и лидера Радикальной партии Олега Ляшко также составили протокол за фото бюллетеня.

Выборы 2019: как проходит второй тур голосования В МВД зафиксировали более 280 нарушений на выборах
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