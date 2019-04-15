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Они сами его разрушат: что происходит с Крымским мостом

STYLERЖизнь    15.04.2019 - 17:24
Они сами его разрушат: что происходит с Крымским мостом
Крымский мост (Коллаж РБК-Украина)

Крымский мост не выдержит еще одного строительства

Крымский мост не выдержит строительных работ и начнет сыпаться прямо в воду. Об этом рассказали эксперты после того, как появились сообщения о том, что на мосту возобновили укладку железнодорожных рельсов.

Работы на Керченском мосту стартовали в воскресенье, 14 апреля, и как сообщают российские СМИ, планируется уложить 38 километров рельсов. Та часть, которая должна тянутся со стороны Кубани – уже уложена и теперь строительные работы начали с обоих концов моста.

Они сами его разрушат: что происходит с Крымским мостом

Крымский мост не выдержит укладки железной дороги (twitter.com/KrimRt)

Эксперты считают, что в процессе работы могут возникнуть серьезные осложнения, так как конструкция моста просто не выдержит тяжести железнодорожного полотна и начнет осыпаться прямо в море.

Ранее уже сообщалось о том, что некоторые перекрытия начали прогибаться, так как на опорах не была обеспечена нормативная толщина защитного слоя бетона.

Они сами его разрушат: что происходит с Крымским мостом

По Крымскому мосту практически не ездят автомобили (twitter.com/KrimRt)

После этого специалисты даже обнаружили смещение Керченского моста и высказали предположение, что искривление сооружения приведет к тому, что мост нельзя будет использовать для прохождения тяжелого транспорта, а при установке железнодорожной колеи конструкция моста будет смещаться и далее, пока не рухнет.

Они сами его разрушат: что происходит с Крымским мостом

Оккупанты собственноручно разрушают Крымский мост (most.life)

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в сети показали жуткие огрехи строителей Крымского моста.

А также мы писали о том, что стала известная реальная причина постройки Крымского моста, благодаря которому оккупированный полуостров наводнили наркотики.

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