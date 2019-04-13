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Одной проблемы им мало: в Крыму решили построить еще один мост

STYLERЖизнь    13.04.2019 - 16:36
Одной проблемы им мало: в Крыму решили построить еще один мост
Крымский мост (most.life)

Новый мост в Крыму может облегчить жизнь жителям Севастополя

В оккупированном Крыму решили построить еще один мост, который будет соединять Севастопольскую бухту и рокаду. Об этом сообщили в российском издании "Коммерсант".

В РФ заявили, что готовы выделить деньги на строительство еще одного моста в оккупированном Крыму. Для этого придется рассмотреть возможность продления федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2025 года.

Одной проблемы им мало: в Крыму решили построить еще один мост

Новая дорога в Крыму (скриншот)

Для этого нужно найти дополнительно еще 200 миллиардов рублей. В частности, эти средства пойдут на постройку нового моста, который соединит Севастопольскую бухту и рокаду. Также оккупанты хотя построить южный автомобильный обход Симферополя и отремонтировать трассу, которая соединяет Симферополь с Ялтой и Севастополем.

Одной проблемы им мало: в Крыму решили построить еще один мост

Крымский мост стал источником проблем (kremlin.ru)

Так называемые власти Крыма заявляют, что дорогу надо расширить и сделать на ней 22 транспортные развязки. На эту дорогу, по предварительным расчетам планируется потратить 103 миллиарда рублей.

Мост, который собираются строить, должен будет соединить Южную и Северную часть Севастополя, так как там сообщение в основном по воде, но из-за погодных условий жители часто оказываются без сообщения. Протяженность моста составит около одного километра и будет иметь четыре полосы движения.

Однако ранее заявлялось, что средств на постройку этого моста нет и если появятся источники финансирования, то в регионе есть множество других проблем в инфраструктуре.

Одной проблемы им мало: в Крыму решили построить еще один мост

В Крыму хотят построить еще один мост (скриншот)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что благодаря постройке Крымского моста, на оккупированном полуострове начался разгул наркотиков.

А также мы писали о том, что эксперты рассказали о том, что Крымский мост необходимо немедленно снести.

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