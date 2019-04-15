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Вони самі його зруйнують: що відбувається з Кримським мостом

STYLERЖиття    15.04.2019 - 17:24
Вони самі його зруйнують: що відбувається з Кримським мостом
Кримський міст (Колаж РБК-Україна)

Кримський міст не витримає ще одного будівництва

Кримський міст не витримає будівельних робіт і почне сипатися прямо у воду. Про це розповіли експерти після того, як з'явилися повідомлення про те, що на мосту відновили укладання залізничних рейок.

Роботи на Керченському мосту стартували у неділю, 14 квітня, та як повідомляють російські ЗМІ, планується укласти 38 кілометрів рейок. Та частина, яка має тягнуться з боку Кубані – вже укладена і тепер будівельні роботи почали з обох кінців мосту.

Вони самі його зруйнують: що відбувається з Кримським мостом

Кримський міст не витримає укладання залізниці (twitter.com/KrimRt)

Експерти вважають, що в процесі роботи можуть виникнути серйозні ускладнення, так як конструкція мосту просто не витримає вагу залізничного полотна і почне обсипатися прямо в море.

Раніше вже повідомлялося про те, що деякі перекриття почали прогинатися, так як на опорах не була забезпечена нормативна товщина захисного шару бетону.

Вони самі його зруйнують: що відбувається з Кримським мостомПо Кримському мосту практично не їздять автомобілі (twitter.com/KrimRt)

Після цього фахівці навіть виявили зсув Керченського мосту і висловили припущення, що викривлення споруди призведе до того, що міст не можна буде використовувати для проходження важкого транспорту, а при установці залізничної колії конструкція мосту буде зміщуватися і далі, поки не впаде.

Вони самі його зруйнують: що відбувається з Кримським мостом

Окупанти власноруч руйнують Кримський міст (most.life)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що у мережі показали страшні огріхи будівельників Кримського мосту.

А також ми писали про те, що стала відома реальна причина будівлі Кримського мосту, завдяки якому окупований півострів наповнили наркотики.

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