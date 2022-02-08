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Бабка из булки: быстрый, вкусный и недорогой пирог по рецепту берегини украинской кухни

Новина українською →
Вторник 08 февраля 2022 06:50
Бабка из булки: быстрый, вкусный и недорогой пирог по рецепту берегини украинской кухни Фото: Готовим бабку из булки freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Бабка - популярный некогда пирог, который наши мамы и бабушки готовили из теста, булки, макарон, даже из риса. Предлагаем испечь бабку по старому рецепту, а за основу взять обычный батон.

Секреты приготовления мы позаимствовали из самой известной украинской кулинарной книги Дарии Цвек, "Солодке печиво".

Ингредиенты:

  • 150 г булки (батона),
  • 0,5 стакана молока,
  • 0,5 стакана сметаны,
  • 4 яйца,
  • 100 г сахара
  • 50 г сливочного масла
  • 50 г орехов
  • 50 г изюма (или вишневого варенья без сиропа)

Пошаговое приготовление бабки

  1. Нарежьте булку и намочите в молоке.
  2. Желтки разотрите с сахаром и растопленным маслом, добавьте намоченную булку, перетрите.
  3. Добавьте варенье (или изюм), рубленные орехи, влейте сметану, взбитые в пену белки, перемешайте.
  4. Залейте массу в смазанную маслом форму и выпекайте в разогретой духовке около 35 минут.

Дарья Цвек - автор украинских кулинарных бестселлеров, берегиня украинской кухни

Дарья Яковлевна Цвек (1909-2004) - автор ряда популярных книг с рецептами, среди которых "Солодке печиво", "До святкового столу", "У будні та свята", "Для гостей і сім'ї", "Нашим найменшим", "На добрий вечір", "Дітям і батькам".

Ее книги становились бестселлерами - всего было продано более 5 млн экземпляров, они получали престижные награды премии "Книга года".

В частности, книгу "Солодке печиво" переиздавали девять раз.

Ранее мы писали, как приготовить вкуснейший кофе по рецепту Дарии Цвек.

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