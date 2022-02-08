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Надзвичайно проста і смачна сирна запіканка: додайте "всього по три" і в духовку

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Вівторок 08 лютого 2022 18:10
Надзвичайно проста і смачна сирна запіканка: додайте "всього по три" і в духовку Скріншот відео: сирна запіканка (Alina FooDee)
Автор: Світлана Мащенко

Сирна запіканка - знайомий нам з дитинства пиріг, який особливо смачний до чаю або молока. Щоб запіканка була ніжною, пишною і легкою потрібно знати кілька нескладних, але важливих нюансів. А щоб швидко запам'ятати рецепт, потрібно додати "всього по три".

Своїми секретами поділилася блогерка Alina FooDee.

Інгредієнти для запіканки:

  • Сир - 600 г
  • Яйце велике - 3 шт.
  • Сіль - щіпка
  • Цукор - 3 ст. л.
  • Сметана - 3 ст. л. з великою гіркою
  • Крупа манна - 3 ст. л.
  • Ізюм - 3 ст. л. з гіркою (за бажанням)
  • Цедра лимона, ванільний цукор - за бажанням

Надзвичайно проста і смачна сирна запіканка: додайте &quot;всього по три&quot; і в духовкуНадзвичайно проста і смачна сирна запіканка: додайте &quot;всього по три&quot; і в духовку

Скрін: такою буде наша запіканка

Покрокове приготування запіканки

Залийте родзинки окропом і залиште на 5-10 хвилин. Злийте воду і просушіть родзинки паперовими рушниками.

Розділіть яйця на білки і жовтки. До сиру додайте дрібку солі, цукор, ванільний цукор, сметану, манну крупу, жовтки.

Перебийте блендером протягом 5 хвилин до повної однорідності. Додайте родзинки, перемішайте. Додайте цедру лимона. Білки збийте до пишності і змішайте з сирною масою.

Змастіть форму вершковим маслом. Перекладіть сирну масу в форму.

Запікайте 30-45 хвилин при температурі 180 градусів.

Раніше ми писали, як приготувати смачні млинці з повітряною начинкою з сиру.

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