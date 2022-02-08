Надзвичайно проста і смачна сирна запіканка: додайте "всього по три" і в духовку

Сирна запіканка - знайомий нам з дитинства пиріг, який особливо смачний до чаю або молока. Щоб запіканка була ніжною, пишною і легкою потрібно знати кілька нескладних, але важливих нюансів. А щоб швидко запам'ятати рецепт, потрібно додати "всього по три".