Сальто со штангой и не только: герой сети показал новые ошеломляющие трюки (видео)

Сальто со штангой: автор видео показал новые трюки (фото: коллаж РБК-Украина)

Житель Ровно продемонстрировал новые трюки

Короткое видео, на котором юноша делает сальто со штангой, набрало более 10 миллионов просмотров. Журналисты нашли автора трюков и смогли все увидеть собственными глазами.

21-летний житель Ровно рассказал о своих тренировках, о том, как ему удается выполнять сложные трюки, и также показал другие свои умения.

Сальто со штангой (видео: facebook.com/UA: Рівне)

Пользователи сети прокомментировали трюки молодого спортсмена.

Круто!

Крутой!

Класс! Это вам не сигареты стрелять на улице;

Большой молодец! Настоящая гордость родителей;

Красава!!! Достойный пример молодежи!!!

Скриншоты с Facebook

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