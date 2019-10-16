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Сальто со штангой и не только: герой сети показал новые ошеломляющие трюки (видео)

STYLERЖизнь    16.10.2019 - 13:11
Сальто со штангой и не только: герой сети показал новые ошеломляющие трюки (видео)
Сальто со штангой: автор видео показал новые трюки (фото: коллаж РБК-Украина)

Житель Ровно продемонстрировал новые трюки

Короткое видео, на котором юноша делает сальто со штангой, набрало более 10 миллионов просмотров. Журналисты нашли автора трюков и смогли все увидеть собственными глазами.

21-летний житель Ровно рассказал о своих тренировках, о том, как ему удается выполнять сложные трюки, и также показал другие свои умения.

Сальто со штангой (видео: facebook.com/UA: Рівне)

Пользователи сети прокомментировали трюки молодого спортсмена.

  • Круто!
  • Крутой!
  • Класс! Это вам не сигареты стрелять на улице;
  • Большой молодец! Настоящая гордость родителей;
  • Красава!!! Достойный пример молодежи!!!

Сальто со штангой и не только: герой сети показал новые ошеломляющие трюки (видео)Сальто со штангой и не только: герой сети показал новые ошеломляющие трюки (видео)

Скриншоты с Facebook

Напомним, что бабушка на гироскутере взорвала сеть интервью. Пенсионерка из Запорожья рассказала, как освоила этот нестандартный для ее возраста вид транспорта.

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