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Бабушка на гироскутере взорвала сеть интервью: по нашим дорогам нелегко

STYLERКурьезы    11.10.2019 - 16:55
Бабушка на гироскутере взорвала сеть интервью: по нашим дорогам нелегко
Бабушка на гироскутере из Запорожья (коллаж: РБК-Украина)

Пенсионерка на гироскутере из Запорожья рассказала, как овладела этим транспортом

Бабушка на гироскутере снова стала героиней соцсетей. 67-летняя жительница Запорожья, которую заприметили на местном рынке, дала короткое интервью, в котором рассказала, как освоила этот нестандартный для ее лет вид транспорта. Видеороликом в сети поделился пользователь Михаил Потапенко.

Стоит отметить, что у женщины появилась конкурентка в том же Запорожье. Еще одна пенсионерка оседлала гироскутер для ежедневных прогулок с внучкой в коляске.

Героиню соцсетей увидели на ярмарке, когда она выбирала мед. Женщина рассказала, что ездит на гироскутере уже полтора года, а освоить электортранспорт ей помог сын.

"Это нелегко. По нашим дорогам - очень нелегко", - говорит пенсионерка.

Женщина говорит, что она не катается, а использует гироскутер по делу, чтобы сэкономить время. А транспортом пользуется вся семья.

Бабушка на гироскутере из Запорожья (видео: YouTube/Миша Потапенко)

Пользователи сети восхищены современной бабушкой, которая при этом не видит в этом ничего особенного.

  • Современное время! Тем не менее я немного удивлен!
  • Хоть сам покупай эту штуковину!
  • Запорожье рулит!

Бабушка на гироскутере взорвала сеть интервью: по нашим дорогам нелегко

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