Сальто зі штангою і не тільки: герой мережі показав нові приголомшливі трюки (відео)

Сальто зі штангою: автор відео показав нові трюки (фото: колаж РБК-Україна)

Рівнянин продемонстрував нові трюки

Коротке відео, на якому юнак робить сальто зі штангою, набрало більше 10 мільйонів переглядів. Журналісти знайшли автора трюків і змогли все побачити на власні очі.

21-річний мешканець Рівного розповів про своїх тренування, про те, як йому вдається виконувати складні трюки, і також показав інші свої вміння.

Сальто зі штангою (відео: facebook.com/UA: Рівне)

Користувачі мережі прокоментували трюки молодого спортсмена.

Круто!

Крутий!

Клас! Це вам не стріляти сигарети на вулиці;

Великий молодець! Справжня гордість батьків;

Красава!!! Гідний приклад молоді!!!

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, що бабуся на гіроскутері підірвала мережу інтерв'ю. Пенсіонерка із Запоріжжя розповіла, як освоїла цей нестандартний для її віку вид транспорту.

Раніше повідомлялося, що 93-річна українка потрапила в Книгу рекордів тому що може сісти на шпагат. Найбільш гнучка бабуся в Україні розповіла, що почала сідати на шпагат вже після 60 років.

Ми також писали про те, що українська тенісистка Тетяна Воротіліна продовжує домагатися рекордів навіть після страшного ДТП. Українка з протезом ноги перемогла в марафоні і встановила рекорд.