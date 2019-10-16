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Сальто зі штангою і не тільки: герой мережі показав нові приголомшливі трюки (відео)

STYLERЖиття    16.10.2019 - 13:11
Сальто зі штангою і не тільки: герой мережі показав нові приголомшливі трюки (відео)
Сальто зі штангою: автор відео показав нові трюки (фото: колаж РБК-Україна)

Рівнянин продемонстрував нові трюки

Коротке відео, на якому юнак робить сальто зі штангою, набрало більше 10 мільйонів переглядів. Журналісти знайшли автора трюків і змогли все побачити на власні очі.

21-річний мешканець Рівного розповів про своїх тренування, про те, як йому вдається виконувати складні трюки, і також показав інші свої вміння.

Сальто зі штангою (відео: facebook.com/UA: Рівне)

Користувачі мережі прокоментували трюки молодого спортсмена.

  • Круто!
  • Крутий!
  • Клас! Це вам не стріляти сигарети на вулиці;
  • Великий молодець! Справжня гордість батьків;
  • Красава!!! Гідний приклад молоді!!!

Сальто зі штангою і не тільки: герой мережі показав нові приголомшливі трюки (відео)Сальто зі штангою і не тільки: герой мережі показав нові приголомшливі трюки (відео)

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, що бабуся на гіроскутері підірвала мережу інтерв'ю. Пенсіонерка із Запоріжжя розповіла, як освоїла цей нестандартний для її віку вид транспорту.

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