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Украинка с протезом ноги победила в марафоне и установила рекорд (фото)

STYLERПерсоны    08.10.2019 - 14:41
Украинка с протезом ноги победила в марафоне и установила рекорд (фото)
Татьяна Воротилина (фото: facebook.com/geyzerkrik)

Украинская теннисистка Татьяна Воротилина продолжает добиваться рекордов даже после страшного ДТП

Татьяна Воротилина, украинская теннисистка с протезом правой ноги, преодолела марафон Wizz Air Kyiv City, который проходил на выходных в столице Украины. Спортсменка не только сквозь боль и слезы пробежала расстояние в 42 километра, но и установила рекорд Украины.

Об этом девушка поделилась на своей Facebook-странице.

"Это было интересно! И я это сделала! Урааааа! 42,195км! Wizz Air Kyiv City Marathon! Рекорд Украины!" - написала Татьяна в соцсетях.

Украинка с протезом ноги победила в марафоне и установила рекорд (фото)

Татьяна Воротилина с протезом ноги установила рекорд на Wizz Air в Киеве (фото: facebook.com/geyzerkrik)

Спортсменка пишет, что первые 20 километров дались ей легко, а после сложного участка со спуском возле памятника Родина-Мать она чувствовала сильную боль. Отрезок с 24 по 42 километр Татьяна бежала только на силе воли.

Девушка преодолела расстояние за 5 часов 22 минуты.

Спортсменка получила страшную травму в ДТП в Таиланде. Тогда у нее был выбор: оставить ногу и провести на костылях остаток жизни или решиться на ампутацию и заниматься спортом на протезе.

Татьяна Воротилина с протезом ноги установила рекорд на Wizz Air в Киеве (фото: facebook.com/geyzerkrik)

После страшной аварии спортсменка, несмотря на протез, вернулась в теннис. Таня также занимается танцами и бегом.

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