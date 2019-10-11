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В Киеве водитель сломал шлагбаум руками: эпичное видео

STYLERЖизнь    11.10.2019 - 11:36
В Киеве водитель сломал шлагбаум руками: эпичное видео
В Киеве мужчина сломал шлагбаум руками (Коллаж РБК-Украина)

Водитель так хотел попасть на закрытую территорию, что вырвал шлагбаум с корнем

В Киеве, в одном из жилых комплексов, камера наблюдения засняла горе-водителя, который отчаялся попасть на закрытую территорию и в приступе ярости сломал шлагбаум руками. Эпичное видео опубликовали на странице "Киев Оперативный" в социальной сети Facebook.

На видео видно, как водитель автомобиля Range Rover остановился перед шлагбаумом, выскочил из своего автомобиля и начал со всей силы дергать заграждение. После нескольких сильных ударов, ему удалось повредить и поднять шлагбаум. После этого он сел в свой автомобиль и проехал на частную территорию одного из столичных жилых комплексов.

Охранник, который сидел на въезде, объяснил, что выскочил к водителю в последний момент и не смог помешать ему ломать шлагбаум. Как рассказал мужчина, водитель находился явно в неадекватном состоянии и скорее всего – в состоянии алкогольного опьянения.

На злоумышленника было написано заявление и на данный момент его разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

"Внимание! Разыскивается неадекватный водитель Range Rover (ВХ 4889 СО), который повредил шлагбаум и проскочил на частную территорию ЖК "Уютный квартал". Охранник, который выбежал к мужчине, утверждает, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Заявление в полицию написано", - сказано в сообщении.

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