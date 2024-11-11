Сало по-гуцульськи: стародавній рецепт ароматної закуски на зиму

Що потрібно для сала по-гуцульськи

Для того, щоб зробити на зиму сало по-гуцульськи, треба такі продукти:

вода - 1 л

сало - 1 кг

цибулиння - 30-40 г

часник - 1,5-2 головки

сіль - 100 г

лавровий листок - 3 шт.

перець мелений - 1 ч. л.

перець-горошок - 6 шт.

духмяний перець - 5 шт.

Як робити сало по-гуцульськи

Щоб приготувати сало по-гуцульськи, продукт радять обирати з м'ясом з грудної частини свинини. Це забезпечить найкращий результат з ідеальним смаком.

Якщо шкірка дуже жорстка, її слід зняти. Втім, це не обов'язково. Перед відварюванням сало потрібно промити в холодній воді та обсушити.

Як обирати сало для маринування (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Цибулиння не лише надасть м'ясу приємного смаку, а й цікавого кольору. Щоб отримати потрібну кількість лушпиння цибулі, треба не менше, ніж 7 цибулин. Лушпиння також потрібно промити під холодною водою.

В каструлю з товстими стінками налийте воду та додайте всі спеції, окрім часнику та меленого перцю. Ретельно перемішайте суміш, щоб сіль повністю розчинилася.

Перекладіть в каструлю цибулиння і доведіть воду до кипіння. Від цього моменту маринад треба кип'ятити ще протягом 5 хвилин.

Тоді обережно викладіть в маринад з лушпинням сало. Шматочки потрібно злегка притиснути до дна каструлі ложкою, щоб сало повністю покрилося рідиною.

Сало по-гуцульськи в маринаді з цибулинням (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Накрийте каструлю кришкою і проваріть сало протягом 10-15 хвилин. Час залежить від товщини шматочків.

Зніміть каструлю з вогню і залиште сало в маринаді охолоджуватись до наступного дня. За цей час сало настоїться в спеціях та просолиться.

Перекладіть сало по-гуцульськи в тарілку, щоб стікала зайва рідина. Після цього шматочки сала потрібно обсушити за допомогою паперового рушника.

Замариноване сало по-гуцульськи (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Потім замариноване сало потрібно натерти меленим перцем та часником. Для цього часник потрібно почистити та пропустити через прес.

Кожен шматочок сала спершу потрібно рівномірно натерти перцем, а потім - подрібненим часником. Готове сало слід загорнути у фольгу чи пергамент та покласти в холодильник на 12 годин. Завдяки цьому сало вбере в себе аромат часнику та гостроту перцю.