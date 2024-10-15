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До борщу та салатів. Рецепт маринованого буряку на зиму

Вівторок 15 жовтня 2024 17:45
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До борщу та салатів. Рецепт маринованого буряку на зиму Буряк можна маринувати для салатів і борщу (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Маринований буряк - чудовий різновид консервації для смачної овочевої закуски взимку. Замаринований червоний буряк можна їсти окремо, або ж додавати овоч до салатів, гарнірів та борщу.

Про те, як замаринувати буряк на зиму, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Куховаримо Разом".

Що потрібно для маринованого буряку

Для того, щоб замаринувати буряк на зиму, потрібні такі продукти:

  • вода - 1 л;
  • оцет 9% - 100 мл;
  • буряк - 1 кг;
  • лавровий листок - 3 шт.;
  • перець духмяний - 5-6 шт.;
  • перець чорний горошок - 3-4;
  • сіль - 30 г;
  • цукор - 100 г.

Як маринувати буряк на зиму

Для того, щоб використовувати буряк як окремо закуску, його спочатку потрібно відварити до готовності. Розмір буряка неважливий - навіть невеликі буряки можна використовувати для маринування.

Після відварювання потрібно почекати, доки буряки охолонуть, а потім почистити коренеплоди від шкірки. Очищений буряк можна нарізати кубиками, соломкою або кружальцями завтовшки 5 мм.

Щоб приготувати маринад, налийте в каструлю воду, всипте сіль, цукор, влийте оцет, додайте лавровий лист та перець. За бажанням, кількість цукру можна зменшити.

Нарізаний буряк щільно викладіть в простерилізовані банки. Маринад потрібно довести до кипіння, а потім залити гарячою рідиною буряк, залишивши до країв банки 1 см.

Після цього заготівлю необхідно ще раз простерилізувати. Для цього банки потрібно прикрити стерилізованими кришками та поставити на цупку тканину в каструлю.

В посуд необхідно налити гарячої води так, щоб банки майже повністю були у рідині. Воду потрібно довести до кипіння і простерилізувати буряки протягом 10 хвилин з моменту закипання.

Після цього посуд з маринованим буряками потрібно герметично закрутити тими ж кришками. Охолоджувати консервацію потрібно, перевернувши банки та укутавши їх рушником або ковдрою.

Охолоджені мариновані буряки слід переставити для зберігання в прохолодне темне місце.

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