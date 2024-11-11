Сало по-гуцульски: старинный рецепт ароматной закуски на зиму

Что нужно для сала по-гуцульски

Для того чтобы сделать на зиму сало по-гуцульски, нужны следующие продукты:

вода - 1 л

сало - 1 кг

луковичная шелуха - 30-40 г

чеснок - 1,5-2 головки

соль - 100 г

лавровый лист - 3 шт.

перец молотый - 1 ч. л.

перец-горошек - 6 шт.

душистый перец - 5 шт.

Как делать сало по-гуцульски

Чтобы приготовить сало по-гуцульски, продукт советуют выбирать с мясом из грудной части свинины. Это обеспечит самый лучший результат с идеальным вкусом.

Если кожура очень жесткая, ее следует снять. Впрочем, это не обязательно. Перед отвариванием нужно промыть сало в холодной воде и обсушить.

Как выбирать сало для маринования (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Луковица не только придаст мясу приятный вкус, но и интересный цвет. Чтобы получить нужное количество шелухи лука, нужно не менее 7 луковиц. Шелуху также нужно промыть под холодной водой.

В кастрюлю с толстыми стенками налейте воду и добавьте все специи, кроме чеснока и молотого перца. Тщательно перемешайте смесь, чтобы соль полностью растворилась.

Переложите в кастрюлю луковичную шелуху и доведите воду до кипения. С этого момента маринад надо кипятить еще в течение 5 минут.

Тогда осторожно выложите в маринад с шелухой сало. Кусочки нужно слегка прижать ко дну кастрюли ложкой, чтобы сало полностью покрылось жидкостью.

Сало по-гуцульски в маринаде с луковицей (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Накройте кастрюлю крышкой и проварите сало в течение 10-15 минут. Время зависит от толщины кусочков.

Снимите кастрюлю с огня и оставьте сало в маринаде охлаждаться до следующего дня. За это время сало настоится в специях и просолится.

Переложите сало по-гуцульски в тарелку, чтобы стекала лишняя жидкость. После этого кусочки сала нужно обсушить с помощью бумажного полотенца.

Замаринованное сало по-гуцульски (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Затем замаринованное сало нужно натереть молотым перцем и чесноком. Для этого чеснок нужно почистить и пропустить через пресс.

Каждый кусочек сала сначала нужно равномерно натереть перцем, а затем - измельченным чесноком. Готовое сало следует завернуть в фольгу или пергамент и положить в холодильник на 12 часов. Благодаря этому сало впитает аромат чеснока и остроту перца.