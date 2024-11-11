Сало по-гуцульски: старинный рецепт ароматной закуски на зиму

Сало - одна из популярных украинских закусок, которую часто едят с первыми блюдами. По гуцульским рецептам, сало отваривают в луковичной шелухе, а затем натирают чесноком с перцем, что придает салу уникальный вкус с легкой остринкой.
О том, как готовить сало по-гуцульски, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ".
Для того чтобы сделать на зиму сало по-гуцульски, нужны следующие продукты:
Чтобы приготовить сало по-гуцульски, продукт советуют выбирать с мясом из грудной части свинины. Это обеспечит самый лучший результат с идеальным вкусом.
Если кожура очень жесткая, ее следует снять. Впрочем, это не обязательно. Перед отвариванием нужно промыть сало в холодной воде и обсушить.
Как выбирать сало для маринования (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)
Луковица не только придаст мясу приятный вкус, но и интересный цвет. Чтобы получить нужное количество шелухи лука, нужно не менее 7 луковиц. Шелуху также нужно промыть под холодной водой.
В кастрюлю с толстыми стенками налейте воду и добавьте все специи, кроме чеснока и молотого перца. Тщательно перемешайте смесь, чтобы соль полностью растворилась.
Переложите в кастрюлю луковичную шелуху и доведите воду до кипения. С этого момента маринад надо кипятить еще в течение 5 минут.
Тогда осторожно выложите в маринад с шелухой сало. Кусочки нужно слегка прижать ко дну кастрюли ложкой, чтобы сало полностью покрылось жидкостью.
Сало по-гуцульски в маринаде с луковицей (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)
Накройте кастрюлю крышкой и проварите сало в течение 10-15 минут. Время зависит от толщины кусочков.
Снимите кастрюлю с огня и оставьте сало в маринаде охлаждаться до следующего дня. За это время сало настоится в специях и просолится.
Переложите сало по-гуцульски в тарелку, чтобы стекала лишняя жидкость. После этого кусочки сала нужно обсушить с помощью бумажного полотенца.
Замаринованное сало по-гуцульски (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)
Затем замаринованное сало нужно натереть молотым перцем и чесноком. Для этого чеснок нужно почистить и пропустить через пресс.
Каждый кусочек сала сначала нужно равномерно натереть перцем, а затем - измельченным чесноком. Готовое сало следует завернуть в фольгу или пергамент и положить в холодильник на 12 часов. Благодаря этому сало впитает аромат чеснока и остроту перца.
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