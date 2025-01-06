Сальма Хайєк у бордовій сукні з паєтками, Ніколь Кідман - з відкритою спиною: найкращі образи зірок на "Золотому глобусі-2025"

Сальма Хайєк

58-річна Сальма Хайєк підкорила всіх на червоній доріжці сукнею у найтрендовішому відтінку 2025 року - бордо або, як його ще називають, бургунді. Зверху вбрання від Gucci з глибоким декольте, яке підкреслило ідеальну фігуру актриси, прикрашали паєтки. Доповнити його вона вирішила масивними прикрасами - кольє, сережками та каблучкою з колумбійськими смарагдами.

Сальма Хайєк (фото: Getty Images)

Ніколь Кідман

Кідман у свої 57 років також може похвалитися ідеальною фігурою. Для виходу в світ акторка обрала блискучу сукню на одне плече з відкритою спиною від всесвітньо відомого бренду Balenciaga, яку доповнила зачіскою з начосом у стилі 60-х.

Ніколь Кідман (фото: Getty Images)

Анджеліна Джолі

Джолі вийшла на червону доріжку премії "Золотий глобус" зі своєю донькою Захарою, яка останнім часом часто супроводжує її під час світських заходів. 49-річна артистка обрала сукню з довгими рукавами та нерівними краями, розшиту бісером і паєтками. Актриса була номінована за роль у фільмі "Марія", але залишилася без нагороди.

Анджеліна Джолі (фото: Getty Images)

Демі Мур

62-річна Демі Мур виблискувала в золотистому вбранні від Giorgio Armani. Сукня силуету "рибка" з цікавим акцентом у зоні декольте і розсипом з кристалів Swarovski підкреслила ідеальну фігуру актриси. До слова, вона отримала премію за головну роль у фільмі "Субстанція".

Демі Мур (фото: Getty Images)

Селена Гомес

Актриса і співачка Селена Гомес з'явилася на червоній доріжці разом зі своїм нареченим Бенні Бланко. Для виходу в світ 32-річна Гомес обрала небесно-блакитну сукню Prada, яку доповнила кольє з діамантами та стильною зачіскою із зачесаним волоссям на один бік і "холодною хвилею" з іншого. Свій образ вона доповнила непомітним макіяжем.

Селена Гомес (фото: Getty Images)

Зендея

Співачка Зендея з'явилася в розкішній сукні яскраво-помаранчевого відтінку з пишним шлейфом від Louis Vuitton. Вона доповнила її атласними туфлями та діамантовим кольє. Завершували лук зачіска з хвилястими локонами та нюдовий макіяж з акцентом на губах.

Зендея (фото: Getty Images)

Емма Стоун

Актриса обрала для церемонії лаконічну сукню яскраво-червоного відтінку з відкритими плечима від Louis Vuitton. До того ж вона здивувала всіх: замість звичного довгого волосся вона зробила стрижку піксі. Завершував лук непомітний макіяж.

Емма Стоун (фото: Getty Images)

Аня Тейлор-Джой

Актриса Аня Тейлор-Джой для святкового заходу обрала сукню-комбінацію блідо-рожевого відтінку на тонких бретельках від Christian Dior. Доповнити вбрання вона вирішила палантином з бахромою, а також масивними прикрасами на шиї та руках із великими діамантами.

Аня Тейлор-Джой (фото: Getty Images)

Зої Кравіц

Актриса Зої Кравіц вразила стильною сукнею чорного кольору від Saint Laurent. Вбрання з глибоким декольте незвичної форми та білим поясом-шлейфом вона доповнила масивними сережками і лаконічною зачіскою.

Зої Кравіц (фото: Getty Images)

Зої Салдана

Зої Салдана вийшла на червону доріжку премії "Золотий глобус" у блискучій сукні Saint Laurent шоколадного відтінку з паєтками. Доповнити лук актриса вирішила накидкою коричневого кольору, лаконічною зачіскою і розкішними прикрасами.

Зої Салдана (фото: Getty Images)