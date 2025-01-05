47-річна Шакіра блиснула фантастичними формами в обтислих легінсах

47-річна співачка Шакіра ошелешила мережу новими фото. І поки більшість відпочиває від спорту на тлі Новорічних свят, зірка вже може похизуватися результатами неабияких тренувань.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис з Instagram Шакіри.

Як зараз виглядає Шакіра

Так, співачка, яка виховує двох синів, нині на піку слави. Після гучного розлучення з футболістом Жераром Піке, який її зрадив, зірка почала записувати нові пісні й швидко стала "мотиватором" для розлучених жінок, адже на власному прикладі показала, що навіть після болісного розриву можна жити далі.

Шакіра вже багато років на сцені, вона підтримує форми та завжди вражала струнким животиком. А нині ж артистка "підкачала" сідниці, а тому може похизуватися ще й спокусливими стегнами.

Шакіра вразила формами (фото: instagram.com/shakira)

На фото зірка позує у спортзалі. Для занять вона обрала обтислі легінси, звичайну футболку та кросівки. Шакіра грайливо посміхалася на камеру й демонструвала результати тренувань.

Фігура Шакіри (фото: instagram.com/shakira)

Нові фото вразили підписників Шакіри. Допис вже зібрав понад 1,6 мільйона лайків та чимало коментарів. Захоплені фани назвали форми Шакіри фантастичними. Також вони пишуть: