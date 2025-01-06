Сальма Хайек в бордовом платье с пайетками, Николь Кидман - с открытой спиной: лучшие образы звезд на "Золотом глобусе-2025"

Сальма Хайек

58-летняя Сальма Хайек покорила всех на красной дорожке платьем в самом трендовом оттенке 2025 года - бордо или, как его еще называют, бургунди. Сверху наряд от Gucci с глубоким декольте, которое подчеркнуло идеальную фигуру актрисы, украшали пайетки. Дополнить его она решила массивными украшениями - колье, серьгами и кольцом с колумбийскими изумрудами.

Сальма Хайек (фото: Getty Images)

Николь Кидман

Кидман в свои 57 лет также может похвастаться идеальной фигурой. Для выхода в свет актриса выбрала блестящее платье на одно плечо и открытой спиной от всемирно известного бренда Balenciaga, которое дополнила прической с начесом в стиле 60-х.

Николь Кидман (фото: Getty Images)

Анджелина Джоли

Джоли вышла на красную дорожку премии "Золотой глобус" со своей дочерью Захарой, которая в последнее время часто сопровождает ее во время светских мероприятий. 49-летняя артистка выбрала платье с длинными рукавами и неровными краями, расшитое бисером и пайетками. Актриса была номинирована за роль в фильме "Мария", но осталась без награды.

Анджелина Джоли (фото: Getty Images)

Деми Мур

62-летняя Деми Мур блистала в золотистом наряде от Giorgio Armani. Платье силуэта "рыбка" с интересным акцентом в зоне декольте и россыпью из кристаллов Swarovski подчеркнуло идеальную фигуру актрисы. К слову, она получила премию за главную роль в фильме "Субстанция".

Деми Мур (фото: Getty Images)

Селена Гомес

Актриса и певица Селена Гомес появилась на красной дорожке вместе со своим женихом Бенни Бланко. Для выхода в свет 32-летняя Гомес выбрала небесно-голубое платье Prada, которое дополнила колье с бриллиантами и стильной прической с зачесанными волосами на одну сторону и "холодной волной" с другой. Свой образ она дополнила неброским макияжем.

Селена Гомес (фото: Getty Images)

Зендея

Певица Зендея появилась в роскошном платье ярко-оранжевого оттенка с пышным шлейфом от Louis Vuitton. Она дополнила его атласными туфлями и бриллиантовым колье. Завершали лук прическа с волнистыми локонами и нюдовый макияж с акцентом на губах.

Зендея (фото: Getty Images)

Эмма Стоун

Актриса выбрала для церемонии лаконичное платье ярко-алого оттенка с открытыми плечами от Louis Vuitton. К тому же она удивила всех: вместо привычных длинных волос она сделала стрижку пикси. Завершал лук неброский макияж.

Эмма Стоун (фото: Getty Images)

Аня Тейлор-Джой

Актриса Аня Тейлор-Джой для праздничного мероприятия выбрала платье-ночнушку бледно-розового оттенка на тонких бретельках от Christian Dior. Дополнить наряд она решила палантином с бахромой, а также массивными украшениями на шее и руках с крупными бриллиантами.

Аня Тейлор-Джой (фото: Getty Images)

Зои Кравиц

Актриса Зои Кравиц поразила стильным платьем черного цвета от Saint Laurent. Наряд с глубоким декольте необычной формы и белым поясом-шлейфом она дополнила массивными сережками и лаконичной прической.

Зои Кравиц (фото: Getty Images)

Зои Салдана

Зои Салдана вышла на красную дорожку премии "Золотой глобус" в блестящем платье Saint Laurent шоколадного оттенка с пайетками. Дополнить лук актриса решила накидкой коричневого цвета, лаконичной прической и роскошными украшениями.

Зои Салдана (фото: Getty Images)