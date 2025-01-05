Злата Огнєвіч здивувала "голою" сукнею: як повторити образ, який точно виділить вас із натовпу

Популярна українська співачка Злата Огнєвіч, яка нещодавно поділилася своїми секретами святкового макіяжу на Новий рік 2025 , продемонструвала в мережі стильний образ у незвичній "голій" сукні.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на публікацію артистки в Instagram .

Для стильної фотосесії співачка обрала сукню в бежево-коричневій гамі з характерними потертостями, які імітували ефект голого тіла.

Свій лук Огнєвіч доповнила стильними чорними ботильйонами на масивних підборах і з квадратними носками, які зараз теж у трендах.

Співачка завершила образ розпущеним волоссям і стильним макіяжем у нюдових відтінках.

Злата Огнєвіч у "голій" сукні (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Що таке "гола" сукня

Гола сукня (або "naked dress") - це тренд у моді, який передбачає сукню, виконану з прозорих або напівпрозорих матеріалів, що створюють ілюзію оголеної шкіри. Такі сукні часто використовують тканини, які ледь приховують тіло, такі як гіпюр, тюль, сітка, шифон або органза. Хоча такі сукні можуть бути дуже відвертими, вони часто акуратно декоровані, щоб створити ефект, що має елегантний і витончений, а не вульгарний вигляд.

Співачка показала стильний образ з "голою" сукнею (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Звідки з'явився тренд на "голі" сукні

"Голі" сукні стали популярними в останні десятиліття завдяки сміливим і креативним дизайнерам, таким як Ральф Лорен, П'єр Карден тощо. Однак пік популярності таких суконь припав на 1990-ті й 2000-ті роки, коли знаменитості, такі як Кім Кардаш'ян, Бейонсе, Ріанна та інші, стали з'являтися в таких сукнях на червоних доріжках. Ці сукні, попри свою відвертість, часто мають дуже витончений і елегантний вигляд.

Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Характерні особливості "голої сукні"

Прозорі або напівпрозорі тканини

Це можуть бути матеріали, які злегка просвічують, відкриваючи шкіру, але при цьому вони можуть бути вишукано декоровані вишивкою, паєтками, мереживом або іншими елементами.

Ілюзія оголеності

Сукня може бути настільки прозорою, що вона створює ілюзію відсутності тканини на тілі. Для такого ефекту використовуються тонкі тканини, а також розташування візерунків і вишивок, які приховують важливі ділянки тіла.

Оборки та оздоблення

Часто такі сукні прикрашають декоративними елементами, як-от перли, каміння, паєтки або аплікації, що робить образ складнішим і візуально цікавішим.

Моделі з підкладкою

Щоб уникнути занадто відвертого вигляду, часто в таких сукнях використовують щільну підкладку в стратегічних місцях, наприклад, на ділянці грудей або стегон, щоб забезпечити достатній ступінь комфорту і прикриття.

Злата Огнєвіч здивувала незвичною сукнею (фото: instagram.com/zlata.ognevich)