UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Салат "Новинка" до святкового столу: вибуховий смак закуски з крабових паличок

Салат "Новинка" з крабових паличок (скріншот)
Автор: Світлана Мащенко

Салат з крабових паличок - одна з класичних новорічних страв, які скоро прикрасять наші столи. Пропонуємо вам спробувати новий незвичний рецепт закуски під назвою "Новинка".

Рецептом поділилася українська кулінарка Alina FooDee.

Інгредієнти:

  • Крабові палички – 250 г
  • Плавлений сир – 200 г
  • Часник – 2 зубчики
  • Варені яйця – 3 шт.
  • Сухарики пшеничні – 70 г
  • Кукурудза – 100 г
  • Майонез – 150 г

Покрокове приготування

Плавлений сир та варені яйця натерти на дрібній тертці, часник подрібнити. Крабові палички нарізати.

Приготуйте видовжене блюдо і почніть формувати салат.

Перший шар: плавлений сир, зверху часник, змастити тонкою сіточкою майонезу.

Другий шар: натерті яйця, зверху теж тонка сіточка майонезу.

Третій шар: крабові палички з тонкою сіточкою майонезу.

Четвертий шар: пшеничні сухарики, зверху майонез.

П'ятий шар: кукурудза.

Раніше ми писали, як приготувати три нових салати "Оселедець під шубою".

Також читайте про салат, смачніший за Мімозу.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецептсалатРецепти