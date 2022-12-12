Салат "Новинка" до святкового столу: вибуховий смак закуски з крабових паличок

Салат з крабових паличок - одна з класичних новорічних страв, які скоро прикрасять наші столи. Пропонуємо вам спробувати новий незвичний рецепт закуски під назвою "Новинка".
Рецептом поділилася українська кулінарка Alina FooDee.
Плавлений сир та варені яйця натерти на дрібній тертці, часник подрібнити. Крабові палички нарізати.
Приготуйте видовжене блюдо і почніть формувати салат.
Перший шар: плавлений сир, зверху часник, змастити тонкою сіточкою майонезу.
Другий шар: натерті яйця, зверху теж тонка сіточка майонезу.
Третій шар: крабові палички з тонкою сіточкою майонезу.
Четвертий шар: пшеничні сухарики, зверху майонез.
П'ятий шар: кукурудза.
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